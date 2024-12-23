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宜蘭連6年元旦升旗 各公所健走摸彩有電視、冰箱等大獎

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙（前排左三）今天宣布，將連續6年辦元旦升旗典禮，邀民眾明年1月1日一起升旗、健行，開啟新的一年。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（前排左三）今天宣布，將連續6年辦元旦升旗典禮，邀民眾明年1月1日一起升旗、健行，開啟新的一年。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣長林姿妙上任後，連續第6年舉辦元旦升旗及健走，明年1月1日上午6時30分在宜蘭運動公園田徑場舉行，升旗結束後將健行；羅東及蘇澳、礁溪當天也分別舉辦升旗或者健行活動，邀民眾參加。

宜蘭縣政府表，明年元旦升旗典禮，安排宜蘭街頭藝術協會舞蹈表演，升旗後從運動公園體育館前廣場出發，走到縣府再折返。當天準備2000面小國旗發給參與升旗的民眾，另有3500份早餐送給健行民眾，健行後摸彩，有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋及腳踏車等豐富獎品。

羅東鎮公所明年元旦上午7時在鎮公所前舉行升旗典禮，接著在鎮上主要街道健行，全程約4.2公里，將有限量小國旗、毛巾、小蛋糕等分送，並準備微型電動二輪車、65吋液晶電視、除濕機等摸彩獎品。

蘇鎮鎮元旦健行活動於明年1月1日一早在喜互惠蘇澳店旁登場，鎮公所安排出發後沿蘇港路，到蘇澳鎮民代表會轉阿里史溪人行步道到志成路，先抵達蘇西社區活動中心，再沿公所周邊外步道轉回蘇港路後享用早餐，全程步行約20分鐘，讓民眾體驗新完工的「蘇澳鎮公所廣場及周邊道路人本景觀環境提升計畫工程」。

蘇澳鎮公所表示，上午6時50分起可在報到處排隊領取限量1200份的紀念帽、小國旗及毛巾，並有1200份早餐券，現場準備吻仔魚粥、魚丸湯炒米粉、素食餐等3種早餐，供民眾兌換，健行中點站有1200份兌換券，可換洗衣粉等贈品，還將發放2000張摸彩券，摸彩品有掃地機器人、除濕機等，最大獎是55吋4K LED顯示器。

礁溪鄉公所上午8時在礁溪國小舉辦升旗典禮，準備2800份紀念品，包括紀念帽、小國旗、側腰包、萬用筆袋、摸彩券等。

羅東鎮長吳秋齡今天表示，明年元旦當天將辦升旗、健行，會後摸彩有微型電動二輪車等大獎。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡今天表示，明年元旦當天將辦升旗、健行，會後摸彩有微型電動二輪車等大獎。圖／羅東鎮公所提供

元旦升旗 國旗 蘇澳

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