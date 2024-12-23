台東搶跨年商機 宣布加發2千份200元暢銷券

下周就要迎接2025年到來，台東縣政府搶攻跨年晚會商機，今天宣布12月31日下午至晚上將在會場發送價值200元「東漂暢消券」，每人限領1次、限量2000名，可在會場80家特約攤商消費使用。

「2025台東跨年晚會」12月31日晚間7時起在海濱公園國際地標前舉辦，今年主打「東漂」概念。台東縣府說，今年除邀請超過10組天王天后人氣歌手接力獻唱外，更加碼240秒具有張力及戲劇感的璀璨煙火，邁向美好的2025年。

縣府指出，跨年晚會將由咖啡糖賢齡攜手張柏謙擔任主持人，演出卡司包括本屆金曲獎歌王MC HotDog熱狗、嘻哈天團頑童MJ116、金曲金馬殊榮洪佩瑜、金曲最佳專輯製作人李權哲、最佳華語專輯熊仔、金曲最佳單曲製作人搖滾樂團「JADE」、凍齡女神蘇慧倫、金嗓天后葉璦菱、金曲及金馬肯定的創作歌手王若琳，以及創作歌手魏如昀、許含光。

縣府指出，為振興因地震與颱風災害而受到重創的經濟與觀光產業，今年特別推出「東漂暢消券」，12月31日當天下午2點30分到晚上7點，民眾可攜帶身分證前往晚會服務台兌換，每人限領1次，兌換後就能使用。

財政及經濟發展處說明，跨年晚會活動超過80家攤商可使用，希望吸引更多遊客來到台東迎接2025年，體驗台東特色美食，活動詳情可前往「台東跨年晚會」及「台東財經」臉書專頁查詢。