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花蓮老人家初體驗夾娃娃 夾到禮物開心過耶誕節

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣老人暨家庭關懷協會24位長者，今天到吉安鄉娃娃機店體驗夾娃娃的樂趣，開心合影留念。記者王思慧／攝影
花蓮縣老人暨家庭關懷協會24位長者，今天到吉安鄉娃娃機店體驗夾娃娃的樂趣，開心合影留念。記者王思慧／攝影

花蓮縣老人暨家庭關懷協會為慶祝將至的耶誕節，今天與夾娃娃機店業者合作，在耶誕節前夕邀請據點長輩免費到店裡夾娃娃，許多老大人順利夾到禮物後，感到非常開心，還能簡單訓練手眼協調，新鮮體驗下，彷彿年輕了好幾歲，歡笑聲不斷。

24位長者今天前往吉安鄉中華路二段夾娃娃機店體驗夾娃娃，每人有10枚10元硬幣，業者也將機台設定成「百元包中」，100元以內一定夾得到，讓長輩感受新鮮體驗。

76歲吳爺爺笑說，以前曾帶孫子到夾娃娃機店，但都只是在旁觀看；初次體驗夾娃娃，夾到第10次才中，才知道夾娃娃很需要技術與經驗的活動。78歲楊爺爺說，今天老闆願意開放讓老人家夾非常難得，很值得讚許，讓社會更有溫暖。

業者黃祖偉是老家協會的創會成員之一，原本是折氣球老師，卻因為手部職業傷害而無力，沒辦法再折氣球，選擇開娃娃機店。正好耶誕節快到了，因此邀請老人家來玩娃娃機；今天還舉辦歲末抽獎活動，有電暖爐、氣炸鍋、藍牙喇叭等，都是大家愛心捐助的獎品，讓長輩開心過耶誕節。

老家協會主權站長雷榮菊表示，民國96年成立據點，服務對象很多都是80歲以上的長輩，也有不到65歲失能者，這次長輩在夾娃娃過程中協調眼睛跟手部動作，且得到禮物都很開心，保持心情愉快，身體就會健康。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會今天帶據點長輩初次體驗夾娃娃，夾到禮物後開心分享拿到的耶誕節禮物。記者王思慧／攝影
花蓮縣老人暨家庭關懷協會今天帶據點長輩初次體驗夾娃娃，夾到禮物後開心分享拿到的耶誕節禮物。記者王思慧／攝影
78歲楊爺爺初體驗夾娃娃，感受年輕人的娛樂。記者王思慧／攝影
78歲楊爺爺初體驗夾娃娃，感受年輕人的娛樂。記者王思慧／攝影

夾娃娃機 耶誕節 長輩

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