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防熱脹冷縮下磁磚雨傷人 基隆成功國宅設防護網「捕魚」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市成功國宅社區華三路、光一路外牆多處磁磚剝落後，事後塗抹彈性水泥補救。聯合報系資料照片
基隆市成功國宅社區華三路、光一路外牆多處磁磚剝落後，事後塗抹彈性水泥補救。聯合報系資料照片

氣溫驟降，地磚可能因熱脹冷縮迸裂，或是外牆磁磚脫落。基隆市成功國宅多次在冬天寒流過後，出太陽時下「磁磚雨」，事了事先敲除鬆動磁磚以防萬一，光一路人車多，這處牆面還加裝防護網，避免砸中人車造成損傷。

台灣部分老屋外牆劣化，磁磚崩裂墜落風險加大，「磁磚雨」形成另類行人地獄。成功國宅屋齡已達40年，10年前華三街的外牆磁磚首次大面積剝落，往後每到冬天寒流過後，一旦出太陽溫差大，就可能發生類似狀況。

成功國宅社區管委會總幹事邱正聰今天說，社區建物外牆10多年來多處脫落，考量經費負擔，都是以塗抹彈性水泥修復。可能是劣化磁磚多已脫落，近年只有零星狀況，沒有再出現大面積剝落事件。

邱正聰表示，光一路外牆多年前也有成片磁磚脫落，由於光一路人車不少，下方又是路口，磁磚脫落可能砸中停等紅燈的人車，因此有加裝防護網。防護網曾經派上用場，像「捕魚」一樣撈住成堆的磁磚。考量防護網設置多年，近期考慮更新，以防萬一。

對抗磁磚雨超過10年，邱正聰認為社區維護外牆安全，察覺磁磚隆起就移除，比事後修補更重要。住戶加裝鐵窗、採光罩或安裝空調室外機，在牆壁鑽洞鎖螺絲、開洞接管路，都可能造成牆壁滲水，導致鋼筋鏽蝕，要小心防範。

基隆市建築師公會理事長亷貴晶表示，因為磁磚材料、黏著劑等問題，因熱脹冷縮造成膨拱，導致剝落相對容易解決，若是粉刷層中性化造成剝落，就比較令人擔心。改善工法可用塗料替代，不一定要把用磁磚貼回去。

亷貴晶說，磁磚出狀況可以雇用高空作業車，把也已膨拱的磁磚敲下來，因為雨水可能從膨拱處滲入，加速膨拱。社區建築物外牆應定期維護，發現磁磚剝落要馬上處理，如果防水層被破壞，水分滲進混凝土，最後導致鋼筋爆裂，得花費更多錢善後。

基隆市成功國宅社區光一路外牆多處磁磚剝落，事後塗抹彈性水泥補救，並安裝防護網避免砸傷人車。聯合報系資料照片
基隆市成功國宅社區光一路外牆多處磁磚剝落，事後塗抹彈性水泥補救，並安裝防護網避免砸傷人車。聯合報系資料照片
基隆市成功國宅社區華三路外牆多處磁磚剝落後，事後塗抹彈性水泥補救。聯合報系資料照片
基隆市成功國宅社區華三路外牆多處磁磚剝落後，事後塗抹彈性水泥補救。聯合報系資料照片
基隆市成功國宅社區光一路外牆多處磁磚剝落，事後塗抹彈性水泥補救，並安裝防護網避免砸傷人車。聯合報系資料照片
基隆市成功國宅社區光一路外牆多處磁磚剝落，事後塗抹彈性水泥補救，並安裝防護網避免砸傷人車。聯合報系資料照片
基隆市成功國宅社區光一路外牆多處磁磚剝落，事後塗抹彈性水泥補救，並安裝防護網避免砸傷人車。聯合報系資料照片
基隆市成功國宅社區光一路外牆多處磁磚剝落，事後塗抹彈性水泥補救，並安裝防護網避免砸傷人車。聯合報系資料照片

國宅 成功

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