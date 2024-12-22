宜蘭12位藝術家跨越時空對話 美術館聯手展出「繁星璀璨」

宜蘭美術館今年最後一場壓軸展，推出「繁星璀璨－跨．時空的宜美對話」，參展的12位藝術家涵蓋老中青，年紀跨越半個世紀，在各自專業領域以不同媒材創作，展出的作品內容多元精彩，值得一看，展期至明年4月6日。

以宜蘭在地為主體，展出藝術家包括周福番、魏得璇、賴麗雲、林金鐘、賴哲祥、盧紹華、簡信斌、張俊雄、林義隆、簡翊洪、林書瑜、楊士霆，內容包括水彩、水墨、油畫（壓克力）、雕塑、版畫及新媒體，創作者從1932年次至1989年次，時間跨度逾半世紀，展現宜蘭美術的開闊視野。

文化局表示，12位藝術家世代之間，有的是師承關係或彼此之間有無形的影響，有的具有書院背景，有的是自學出身或斜槓人生；當中有許多人從事藝術教育，或在美術團體承擔重責；有人巷對在地藝文的推動與人才培育付出極大心力，卻也不忘創作，持續精進；有人在退休後全心投入創作，揮灑出自己的一片天地。

內容共有水彩、水墨、油畫壓克力、雕塑、版畫及新媒體，除了觀看到不同媒材的互相激盪外，也可看到同一媒材隨著時代演變，藝術家探索風格、技法與觀念的多重面相。在歷史長流中，作品如同夜空的星辰，璀璨絢麗，回視過往與遙望未來，資深、中壯與新銳藝術家各有特色。

展者中最資深的退休校長周福番以水彩創作，把已拆除的舊縣政府、舊護城河等入畫，既是創作也是歷史記錄；簡信斌是縣政府教育處長，曾榮獲全國公教美展油畫第二名，他以西方技法，表現東方抽象意境，在虛實濃淡之間，時而情感內斂，時而狂放不羈，畫中有詩又張力十足；盧紹華原本是宜蘭捐血站站長，熱愛繪畫藝術，退休後全心創作，從細膩的鋼筆畫到水彩，10年創作約2000幅作品，其中150幅與龜山島有關，以不同技法描繪龜山島各層次美感。