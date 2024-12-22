舊車變新車 思源資收小站首創宜蘭免費YouBike任你騎

宜蘭思源社區關懷協會與里長曾南國等人把回收的60多輛廢棄腳踏車，透過宜蘭社大孔明車隊的腳踏車醫生拆解重整賦予新生命，舊車變新車，部分捐贈給學校及弱勢家庭使用，剩下10幾輛提供民眾騎乘。由於宜蘭沒有YouBike共享單車，思源資收小站首創宜蘭免費YouBike，讓民眾騎乘。

思源資收小站位於宜蘭市思源里嵐峰路三段326巷19號，民眾如果有發現單車占用空間，可以把公益腳踏車騎回思源資收小站，或以電話0938-617297聯繫思源里長曾南國去把車領回；若有損壞可通報整修，切莫占為己用。

思源里長曾南國表示，上個月居民及附近大樓住戶拿了60多輛廢棄腳踏車到思源資收小站，這些回收腳踏車有的輪胎破損、零件損壞、車體生鏽，如果直接丟棄很可惜，於是請來「宜蘭社大孔明車隊」腳踏車「醫師」藍皓瑋、江澤民幫忙修整修重組，還請來社區理事吳健賢幫忙整漆，重生後每輛車都有「環保共乘」標示貼紙及回修服務專線，「只要您想騎，便利到哪兒就放在那兒」。

宜蘭縣思源社區關懷協會、曾南國里長、宜蘭縣陽光宜蘭愛心協會今天舉辦「全國首創思源環保共乘～重整廢棄腳踏車資源再利用捐贈」，社區感謝市長陳美玲及公所團隊前往關心，還有協會志工及理監事到場協助單車捐贈給復興國中。