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基市要花1.38億元提升校園運動環境 市立游泳池也更新

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府明年發包改善市立游泳池設施，包括池周邊修繕、池壁玻璃窗拆除封閉及補強、外牆裂縫修補、看台修繕等。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府明年發包改善市立游泳池設施，包括池周邊修繕、池壁玻璃窗拆除封閉及補強、外牆裂縫修補、看台修繕等。記者邱瑞杰／攝影

基市府今年斥資3000萬元改善銘傳國中活動中心，提升學生運動環境成效明顯。明年共將再投入1.38億元，改善學校操場跑道、游泳池、風雨球場及活動場館。市立游泳池明年也將發包修繕體外牆、看台等設施，提升服務品質。

基隆市長謝國樑說，學校體育與運動環境是選手培養，以及推廣學校運動重要一環。市府盤點各校運動設施損壞情形，明年將發包改善磨損嚴重的操場PU跑道，以及場館老舊損壞的壓克力地坪。

教育處代理處長徐嬿立說，謝國樑上任後，去年至今已改善11所學校操場地坪，降低積水問題，PU跑道改善後更Q彈舒適，可保護選手安全。暖暖高中操場鋪設人工草皮，可供學校橄欖球訓練使用。成功國中網球館場整建後，選手練習就不受天候影響。建德國中游泳池改善循環系統與周邊附屬設施，也有利選手向下扎根。

教育處表示，明天共計編列1億3887多萬元預算，預計再改善5校操場跑道、3校游泳池、2校風雨球場、5校活動中心體育館及更新16校體育設備，期提供師生更安全舒適的運動場域與教學空間，幫助學校運動團隊正向發展與選手培育。

市議會今年11月間召開臨時會，通過市府提出的市立游泳設備更新追加預算1300萬元。教育處表示，這件工程預定明年1月間完成勞務招標，4月底完成設計，若招標順利，6月初開工，明年底前完成。

市立游泳池改善工程施工項目，包括游泳池周邊修繕、池壁玻璃窗拆除封閉及補強、池體外牆裂縫修補、看台修繕、結構修繕、1樓迴廊欄杆修善及水冷式冷氣冷卻水塔遷移。

基隆 游泳池 運動 體育館

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