南方澳3座魚市場大促銷 蘇澳區漁會祭消費滿千元抽大獎

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場去年初啟用，為拉抬買氣，宜蘭縣政府與蘇澳區漁會今天宣布「年終購魚趣漁特產品促銷活動」起跑，即日起至明年1月22日，在南方澳三魚市場（第一拍賣市場）購買新鮮魚貨滿1000元，贈摸彩券1張，2000元贈2張，消費者有機會抽中電動機車、IPhone16手機等大獎。

南方澳是全國三大漁港之一，原有的第一拍賣魚市場使用60年，建築老舊，經向中央爭取1億9000餘萬元，建築2018年底拆除，委請縣政府發包興建，去年初完工啟用，漁會接手經營，配合附近南寧魚市場因建築老舊必須遷移，1樓主要是南寧魚市場搬遷過來的攤販，另有部分攤位是漁民自產自銷現撈魚貨，該市場把殺魚與賣魚分開在不同地方處理是一大特色。

快到過年，因應採買魚蝦等海鮮年貨衝一波，「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」今天登場，主辦單位提供烤鯖魚、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸各200份免費品嘗，寒天中炒熱活動氣氛，熱鬧滾滾。