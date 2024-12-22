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南方澳3座魚市場大促銷 蘇澳區漁會祭消費滿千元抽大獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
因應採買魚蝦等海鮮年貨衝一波，「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」今天登場，主辦單位提供烤鯖魚、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸各200份免費品嘗。圖／蘇澳區漁會提供
因應採買魚蝦等海鮮年貨衝一波，「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」今天登場，主辦單位提供烤鯖魚、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸各200份免費品嘗。圖／蘇澳區漁會提供

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場去年初啟用，為拉抬買氣，宜蘭縣政府與蘇澳區漁會今天宣布「年終購魚趣漁特產品促銷活動」起跑，即日起至明年1月22日，在南方澳三魚市場（第一拍賣市場）購買新鮮魚貨滿1000元，贈摸彩券1張，2000元贈2張，消費者有機會抽中電動機車、IPhone16手機等大獎。

南方澳是全國三大漁港之一，原有的第一拍賣魚市場使用60年，建築老舊，經向中央爭取1億9000餘萬元，建築2018年底拆除，委請縣政府發包興建，去年初完工啟用，漁會接手經營，配合附近南寧魚市場因建築老舊必須遷移，1樓主要是南寧魚市場搬遷過來的攤販，另有部分攤位是漁民自產自銷現撈魚貨，該市場把殺魚與賣魚分開在不同地方處理是一大特色。

快到過年，因應採買魚蝦等海鮮年貨衝一波，「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」今天登場，主辦單位提供烤鯖魚、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸各200份免費品嘗，寒天中炒熱活動氣氛，熱鬧滾滾。

漁會宣布，促銷活動從今天起至明年1月22日，凡在南方澳三魚市場（原來的第一拍賣市場）購買新鮮魚貨滿1000元者，即贈摸彩券1張，2000元贈2張，以此類推，訂於1月23日在蘇澳區漁會FB粉絲團公開抽獎，獎項有電動機車、IPhone16手機、鱻宴禮盒、魚青淬禮盒、黑鮪魚罐頭禮盒及鬼頭刀魚丸等總價值24萬元，獎品於年節後寄給中獎幸運兒。

南方澳第一拍賣魚市場去年2月啟用，主打殺、賣分離，提供乾淨明亮的購物環境。本報資料照
南方澳第一拍賣魚市場去年2月啟用，主打殺、賣分離，提供乾淨明亮的購物環境。本報資料照
南方澳第一拍賣魚市場去年2月啟用，主打殺、賣分離，提供乾淨明亮的購物環境。本報資料照
南方澳第一拍賣魚市場去年2月啟用，主打殺、賣分離，提供乾淨明亮的購物環境。本報資料照
因應採買魚蝦等海鮮年貨衝一波，「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」登場，主辦單位提供烤鯖魚、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸各200份免費品嘗。圖／蘇澳區漁會提供
因應採買魚蝦等海鮮年貨衝一波，「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」登場，主辦單位提供烤鯖魚、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸各200份免費品嘗。圖／蘇澳區漁會提供
「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」起跑，即日起至明年1月22日，在南方澳三魚市場（第一拍賣市場）購買新鮮魚貨滿1000元，贈摸彩券1張，2000元贈2張，消費者有機會抽中電動機車等大獎。圖／蘇澳區漁會提供
「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」起跑，即日起至明年1月22日，在南方澳三魚市場（第一拍賣市場）購買新鮮魚貨滿1000元，贈摸彩券1張，2000元贈2張，消費者有機會抽中電動機車等大獎。圖／蘇澳區漁會提供
南方澳第一拍賣魚市場開幕，市場中設置魚貨處理區，殺魚、賣魚分離，維持售貨區的環境衛生。本報資料照
南方澳第一拍賣魚市場開幕，市場中設置魚貨處理區，殺魚、賣魚分離，維持售貨區的環境衛生。本報資料照
因應採買魚蝦等海鮮年貨衝一波，「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」今天登場，主辦單位提供烤鯖魚、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸各200份免費品嘗。圖／蘇澳區漁會提供
因應採買魚蝦等海鮮年貨衝一波，「2024年終購魚趣漁特產品促銷活動」今天登場，主辦單位提供烤鯖魚、炸鬼頭刀魚柳、鬼頭刀魚丸各200份免費品嘗。圖／蘇澳區漁會提供

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