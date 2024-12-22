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花蓮縣府在北捷板南線推彩繪車廂 宣傳6大顏色旅遊主題

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府為宣傳觀光旅遊，與台北捷運合作，在搭乘量最高的板南線推出彩繪車廂，利用不同顏色推出6種主題介紹縣內新旅遊體驗。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府為宣傳觀光旅遊，與台北捷運合作，在搭乘量最高的板南線推出彩繪車廂，利用不同顏色推出6種主題介紹縣內新旅遊體驗。圖／花蓮縣政府提供

花蓮觀光產業今年受地震、颱風等天災影響而低迷，縣府為宣傳觀光旅遊，與台北捷運合作，即日起至明年1月3日，在搭乘量最高的板南線推出彩繪車廂，利用不同顏色推出6種主題介紹縣內新旅遊體驗，讓民眾感受花蓮人文與自然魅力，提升造訪的意願。

縣府觀光處觀光企劃科長黃繻寬表示，這次推出的捷運彩繪車廂，宣傳主要針對國內旅客，彩繪車廂設計為推廣花蓮的知名景點，如七星潭、鯉魚潭、清水斷崖、太平洋賞鯨，及新興的旅遊體驗，包括SUP立槳、獨木舟等。

黃繻寬表示，彩繪車廂採用花蓮6個自然色調代表不同的旅遊主題，包含象徵原住民族太陽的紅色；金針花海的橙色，呈現赤科山金針花海和縱谷線花海自行車道；縱谷稻穗的黃色，結合SUP立槳活動與縱谷稻浪，展現水上運動與農田風光。

山脈的綠色，帶入水岸遊湖的魅力；海洋的藍色，串聯七星潭與鯉魚潭，展示花蓮的湖泊與海岸風景；山海之間晚霞的紫色，統合花蓮由南向北的旅遊路線，從客城鐵橋到鯉魚潭獨木舟，帶領旅客探索花蓮的多樣風景。

縣長徐榛蔚表示，縣府選在人流密集且國際觀光客最多的台北捷運板南線，打造眼睛一亮的「花蓮療癒山海」捷運列車，希望民眾放下城市喧囂，看見一瞬花蓮的山川美景，並展開療癒心靈的旅程。

縣府觀光處長余明勲指出，縣府推出捷運彩繪車廂，不僅是致敬花蓮的自然與文化，也提升乘客的出行體驗，每列車輛的外觀都是一幅流動的風景畫，帶領民眾感受花蓮魅力。

花蓮縣政府選在人流密集且國際觀光客最多的台北捷運板南線，打造眼睛一亮的「花蓮療癒山海」捷運列車。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府選在人流密集且國際觀光客最多的台北捷運板南線，打造眼睛一亮的「花蓮療癒山海」捷運列車。圖／花蓮縣政府提供

彩繪 花蓮 車廂

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