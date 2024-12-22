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花蓮1.2億元改善極限運動場不怕雨淋 縣府歡迎好手交流

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府獲花東基金挹注，花費1.24億元，改善花蓮太平洋公園極限運動場，今天正式啟用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府獲花東基金挹注，花費1.24億元，改善花蓮太平洋公園極限運動場，今天正式啟用。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府獲花東基金挹注，花費1.24億元，改善花蓮太平洋公園極限運動場，建置具「海洋意象」薄膜頂棚，也設置移動式圍欄，區隔比賽與練習場地，及增設停車空間等。運動場今天正式啟用，未來將結合觀光產業常態規畫各項賽事，吸引國內外極限好手到花蓮比賽。

太平洋公園由過去的南濱及北濱公園組成，位在北濱段的極限運動場地狹小，無頂棚遮陽及擋雨。縣府爭取花東基金經費挹注，今年3月開始在既有場域建蓋薄膜頂棚，並改善運動場設施，解決天候造成使用不便的問題，及提升場地性能。

縣府表示，屋頂薄膜新建工程考量日後比賽需求，設計較適合的薄膜高度，融入海洋景觀特色，以波浪及海豚、飛魚躍水的造型意象設計頂棚的外觀。場內設置移動式圍欄區隔比賽與練習場地、移動式觀眾席，場外另增設停車空間。

太平洋公園極限運動場今天啟用，多位自行車、直排輪與滑板等多位極限運動員受邀，體驗全新設施，並展現高難度的極限技巧，運動員都很開心運動場有完善設施，未來運動更安全。

縣長徐榛蔚表示，除了改善太平洋極限運動場改善，正積極規畫建設南區玉里鎮極限運動公園，未來將結合觀光產業，常態推出各項賽事活動，吸引國內外極限好手到花蓮參賽。

徐榛蔚也感謝立法院國民黨團總召傅崐萁、立委鄭天財及多位立委的努力，促成財劃法修正，讓地方財源更加充沛，縣府團隊會持續為地方建設努力打拚。

花蓮縣政府獲花東基金挹注，花費1.24億元，改善花蓮太平洋公園極限運動場，讓運動好手安全使用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府獲花東基金挹注，花費1.24億元，改善花蓮太平洋公園極限運動場，讓運動好手安全使用。圖／花蓮縣政府提供
太平洋公園極限運動場今天啟用，多位自行車、直排輪與滑板等多位極限運動員受邀，體驗全新設施。圖／花蓮縣政府提供
太平洋公園極限運動場今天啟用，多位自行車、直排輪與滑板等多位極限運動員受邀，體驗全新設施。圖／花蓮縣政府提供

徐榛蔚 花蓮縣政府 運動

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