影/蘭城晶英酒店助學童耶誕圓夢 獲藝人網紅響應送禮物到偏鄉

歲末迎接暖暖耶誕，蘭城晶英酒店攜手新月教育基金會連續16年舉辦《傳遞幸福．耶誕圓夢》公益活動，獲得房客、民眾熱烈響應，今年更有宇洸心田豐盛身心靈療癒＆全人教育王國、磚注的愛烘培療癒空間、宅女小紅、藝人柯以柔、彼得爸與蘇珊媽、絕代雙Q及野蠻王妃等網紅加入，圓滿小朋友842個耶誕心願。

蘭城晶英酒店以家庭度假旅遊飯店定位，很夯的親子飯店，每年耶誕節前都在大廳矗立一棵6公尺高繽紛耶誕樹，樹上掛滿心願卡，16年前先做宜蘭縣內的社福機構做起，後來花蓮及台東的社福單位也加入受助對象，善的力量蔓延擴大，送出心願禮物也從最初的200多個到如今842個，累計16年共實現6834位孩童的心願。

今年在縣內部分前進海拔1000多公尺的泰雅族部落南山國小，專車送禮到學校，學童收到禮物都超開心；另有宜花東9家社福單位，包括台灣世界展望會(宜蘭中心)、宜蘭家扶中心、宜蘭、台東及花蓮失親兒福利基金會、幸夫愛兒園、芥菜種靈糧堂、阿寶教育基金會及台東阿尼色弗兒童之家， 將幸福感帶給更多兒童感受到希望與溫暖。

耶誕圓夢心願已於11月在粉絲專頁完成認領，並獲得品牌主、親子網紅及民眾熱情響應，慷慨認領多份心願禮物，雖然與孩子素未謀面，透過這些充滿愛意的禮物，為孩童們送上溫馨又難忘的耶誕佳節，其中更有捐助人表示，想要長期要認養幫助孩子，讓人感動。