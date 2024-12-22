影/蘭城晶英酒店助學童耶誕圓夢 獲藝人網紅響應送禮物到偏鄉
歲末迎接暖暖耶誕，蘭城晶英酒店攜手新月教育基金會連續16年舉辦《傳遞幸福．耶誕圓夢》公益活動，獲得房客、民眾熱烈響應，今年更有宇洸心田豐盛身心靈療癒＆全人教育王國、磚注的愛烘培療癒空間、宅女小紅、藝人柯以柔、彼得爸與蘇珊媽、絕代雙Q及野蠻王妃等網紅加入，圓滿小朋友842個耶誕心願。
蘭城晶英酒店以家庭度假旅遊飯店定位，很夯的親子飯店，每年耶誕節前都在大廳矗立一棵6公尺高繽紛耶誕樹，樹上掛滿心願卡，16年前先做宜蘭縣內的社福機構做起，後來花蓮及台東的社福單位也加入受助對象，善的力量蔓延擴大，送出心願禮物也從最初的200多個到如今842個，累計16年共實現6834位孩童的心願。
今年在縣內部分前進海拔1000多公尺的泰雅族部落南山國小，專車送禮到學校，學童收到禮物都超開心；另有宜花東9家社福單位，包括台灣世界展望會(宜蘭中心)、宜蘭家扶中心、宜蘭、台東及花蓮失親兒福利基金會、幸夫愛兒園、芥菜種靈糧堂、阿寶教育基金會及台東阿尼色弗兒童之家， 將幸福感帶給更多兒童感受到希望與溫暖。
耶誕圓夢心願已於11月在粉絲專頁完成認領，並獲得品牌主、親子網紅及民眾熱情響應，慷慨認領多份心願禮物，雖然與孩子素未謀面，透過這些充滿愛意的禮物，為孩童們送上溫馨又難忘的耶誕佳節，其中更有捐助人表示，想要長期要認養幫助孩子，讓人感動。
新月教育基金會董事兼執行長暨蘭城晶英酒店業主環華豐集團總經理吳聲怡表示，基金會關懷孩童，每年透過《傳遞幸福．耶誕圓夢》凝聚大眾愛心，帶給孩童歡樂，同時符合聯合國永續發展目標SDGs 3健康與福祉、SDGs 10減少不平等，賦予活動更深層意義，期待大家每年共同加入，為社區或弱勢孩童孩童帶來更多的暖心與愛心，讓每個孩子能擁有幸福與感恩。
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