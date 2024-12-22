基隆市電動機車3.0計畫明年一月上路 光陽提供四廠牌、六車款

基隆市環保局公布「基隆市電動機車3.0計畫」，全新的3.0公益青年電動機車補助方案將於2025年1月起受理登記，而原有的2.0方案也會續行。光陽表示，自2022年該計畫啟動以來，KYMCO光陽一直是基隆市政府重要合作夥伴，並將支持政府「運具電動化」減碳目標。

光陽表示將致力落實電動機車無所不在的世界，明年也將持續擔任基隆市電動機車計畫推動角色，大力相挺基隆市低碳綠能城市願景。

基隆市電動機車計畫方案將於2025年1月1日起開放登記，申請資格限20至45歲基隆市民，且需以「老舊燃油機車」進行汰舊。光陽表示，此計畫推出包括Ionex光陽電動車等四種廠牌、共六種專案車款；其中，僅Ionex為換電型車款，結合基隆市邁向80座的Ionex換電站，為市民提供方便快捷的電動機車使用體驗。

光陽表示，明年開始，基隆市民不僅可選擇「2.0專案」搭配最低0元資費方案，免費申請暢銷車款i-One都會版與S6 Rex暴龍系列；如果對專案外的車款心有所屬，也可以選擇最高補助6 萬元購車金的「3.0專案」，Ionex光陽電動車全機種皆能申請，搭配補助後「i-One Air」及「酷玩CoolOne」更是等同免費入手，消費者僅需負擔電車資費。