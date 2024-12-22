打造0~6歲室內兒童樂園達標 基市再推完善少年活動場域

基隆市長謝國樑上任近2年，7個行政區都設室內兒童樂園達標，成為6歲以下兒童遊樂天堂。青少年福利服務中心可望明年下半年開幕，設計動態區供青少年釋放活力，靜態提供心理支持等服務，希望能成為安頓青少年身心的好處所。

基隆市多雨的天氣，讓謝國樑競選市長期間提出的室內兒童樂園政見，不少家長期待。暖暖區室內兒童樂園17日開幕，謝國樑主持「開箱」議式，完成打造一區一特色室內兒童樂園的目標。

各行政區室內兒童樂園分別融入當地特色，各有主題。暖暖區境內有暖東峽谷、暖暖水源地、暖東苗圃、碇內吊橋等景點，因此兒童樂園主題為「露營趣」，希望孩子玩樂同時，可以更了解地方自然景觀。

謝國樑說，室內兒童樂園是民眾滿意度高的市政建設，獲得不少市民好評回饋，也吸引外地家長帶小朋友來玩，希望能為更多親子創造美好回憶。室內兒童樂園達標後，市府接下來將針對7至12歲、13至18歲的少年擴展適齡的據點和設施。

基市府今年7月1日調整組織，新成立兒童及少年事務處，工作重點是整合0到18歲兒童及青少年所需軟硬體服務設施，並彙集更多資源，提供更多元的服務，將基隆打造成「兒少友善城市」。

首任兒少處長林麗蟬說，位在安樂區行政大樓10樓的青少年福利服務中心，預計明年下半年開幕後，會成為青少年熱門活動據點。市府相關單位也正在盤點0至18歲，不同年齡層適用的福利或設施，提供供家長參考及運用。

林麗蟬表示，室內兒童樂園專為6歲以下打造，市府還培訓12到18歲「遊戲工作者」，在目前閒置的里鄰公園，用自製玩具帶活動，適合國小年紀的孩子參加。國、高中生愛運動，活力更強，闢建或改善風雨球場是未來工作重點。

兩個孩子都讀國中的孫姓家長說，孩子大概到小學高年級，就不太愛去特色公園遊玩。兒子愛打籃球，因為學校開放校園，除了下雨天，找到場地打球不難，但是愛打羽球的女兒就比較麻煩，熱門的國民運動中心、暖西國小羽球場，假日很難借到，建議市府關注提供青少年更多運動設施。