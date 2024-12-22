花蓮易肇事路口 增設左轉道改善

花蓮縣府改善中央列管4處易肇事路口，在市區中山、林森路昨起動工，新刨鋪路面、畫設標線，也設左轉號誌，國聯四路、國聯五路口，預計做出人行庇護空間，提供友善交通環境。

建設處長鄧子榆表示，縣內易肇事危險路口包括國聯一路、國聯三路，以及化道路與中美路，兩處路口已在9月完成，餘下兩個路口，中山及林森路口預計施工兩天，接著國聯四路、國聯五路會在23、24日施作，施工期間採機動管制。

鄧子榆說，中山路和林森路路口是市區重要道路，車流量大，因沒有左轉車道，轉彎車與直行車交會時容易塞車，改善方式是塗銷部分路口停車格，空出空間畫設左轉道，這兩天重新刨鋪路面、畫設標線，也設置左轉號誌，不需要投入太多經費就能改善。

鄧子榆表示，國聯四路比較寬，為保障行人安全，要將行穿線稍微退縮，做出人行庇護空間，還要以標線型方式串接人行道，工期也是兩天，兩個路口完工後，縣內4處易肇事危險路口就全部改善完成。

建設處表示，為提高用路人安全保障，昨起到24日，採機動方式在兩個路口陸續施工，提醒民眾若要行經施工路段，可提早改道或依現場交管人員指示減速行駛。