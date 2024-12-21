聽新聞
0:00 / 0:00
吉力吉撈自彈自唱好歌聲 基隆好事年終演唱會歲末狂歡
為慶祝基隆設市100年，好事年終演唱會今晚在國門廣場登場，市長謝國樑與中華隊球員吉力吉撈．鞏冠到場，吉力吉撈分享奪冠背後的心路歷程，並自彈自唱兩首歌曲，粉絲都相當沉醉，雖然下小雨，但擠滿熱情民眾，參加歲末狂歡的音樂盛典。
世界棒球冠軍強打吉力吉撈．鞏冠一登場立即引爆全場熱情，他不僅分享了奪冠背後的心路歷程，更首次在基隆舞台上自彈自唱兩首歌曲，以歌聲展現他熱愛音樂的另一面，贏得現場觀眾熱烈掌聲。
演唱會集結雙壓軸GX限定組合鼓鼓呂思緯、蕭秉治、鐵肺天后戴愛玲、金曲原住民歌后舞思愛、好樂團、許哲誠、幽靈水晶和原子少年Saturnday等多位重量級卡司，現場氣氛熱烈，觀眾陶醉其中。
謝國樑表示，除了在基隆美術館內的特展，海洋廣場也配合基隆設市100年，精心設計聖誕樹及港邊意象裝置，而今天的好事年終演唱會更是基隆設市100的重頭壓軸活動之一，接下來還有12月24日晚間的點燈儀式，將點亮基隆港，以及12月31日的跨年煙火，歡迎市民朋友共襄盛舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言