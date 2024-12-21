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吉力吉撈自彈自唱好歌聲 基隆好事年終演唱會歲末狂歡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
吉力吉撈自彈自唱好歌聲，基隆好事年終演唱會熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
吉力吉撈自彈自唱好歌聲，基隆好事年終演唱會熱鬧登場。圖／基隆市政府提供

為慶祝基隆設市100年，好事年終演唱會今晚在國門廣場登場，市長謝國樑與中華隊球員吉力吉撈．鞏冠到場，吉力吉撈分享奪冠背後的心路歷程，並自彈自唱兩首歌曲，粉絲都相當沉醉，雖然下小雨，但擠滿熱情民眾，參加歲末狂歡的音樂盛典。

世界棒球冠軍強打吉力吉撈．鞏冠一登場立即引爆全場熱情，他不僅分享了奪冠背後的心路歷程，更首次在基隆舞台上自彈自唱兩首歌曲，以歌聲展現他熱愛音樂的另一面，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

演唱會集結雙壓軸GX限定組合鼓鼓呂思緯、蕭秉治、鐵肺天后戴愛玲、金曲原住民歌后舞思愛、好樂團、許哲誠、幽靈水晶和原子少年Saturnday等多位重量級卡司，現場氣氛熱烈，觀眾陶醉其中。

謝國樑表示，除了在基隆美術館內的特展，海洋廣場也配合基隆設市100年，精心設計聖誕樹及港邊意象裝置，而今天的好事年終演唱會更是基隆設市100的重頭壓軸活動之一，接下來還有12月24日晚間的點燈儀式，將點亮基隆港，以及12月31日的跨年煙火，歡迎市民朋友共襄盛舉。

吉力吉撈自彈自唱好歌聲，基隆好事年終演唱會熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
吉力吉撈自彈自唱好歌聲，基隆好事年終演唱會熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
吉力吉撈自彈自唱好歌聲，基隆好事年終演唱會熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
吉力吉撈自彈自唱好歌聲，基隆好事年終演唱會熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
基隆好事年終演唱會熱鬧登場，有舞思愛等精采演出。圖／基隆市政府提供
基隆好事年終演唱會熱鬧登場，有舞思愛等精采演出。圖／基隆市政府提供
吉力吉撈自彈自唱好歌聲，基隆好事年終演唱會熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
吉力吉撈自彈自唱好歌聲，基隆好事年終演唱會熱鬧登場。圖／基隆市政府提供

基隆港 演唱會 謝國樑

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