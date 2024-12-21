吉力吉撈自彈自唱好歌聲 基隆好事年終演唱會歲末狂歡

為慶祝基隆設市100年，好事年終演唱會今晚在國門廣場登場，市長謝國樑與中華隊球員吉力吉撈．鞏冠到場，吉力吉撈分享奪冠背後的心路歷程，並自彈自唱兩首歌曲，粉絲都相當沉醉，雖然下小雨，但擠滿熱情民眾，參加歲末狂歡的音樂盛典。

世界棒球冠軍強打吉力吉撈．鞏冠一登場立即引爆全場熱情，他不僅分享了奪冠背後的心路歷程，更首次在基隆舞台上自彈自唱兩首歌曲，以歌聲展現他熱愛音樂的另一面，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

演唱會集結雙壓軸GX限定組合鼓鼓呂思緯、蕭秉治、鐵肺天后戴愛玲、金曲原住民歌后舞思愛、好樂團、許哲誠、幽靈水晶和原子少年Saturnday等多位重量級卡司，現場氣氛熱烈，觀眾陶醉其中。