基隆信二路民宅颱風土石流慘淹 公有地濫墾種蔬果禍首

上月山陀兒、康芮颱風及強降雨接連侵襲基隆，信二路36巷及189巷多戶民宅有土石流沖入民宅，災情慘重，目前民宅後方覆蓋帆布與沙包避免擴大，議員會市府昨會勘，發現稅務局舊宿舍「基稅山莊」上方的公有地範圍，被不明人士濫墾種植香蕉、蔬果等，嚴重破壞水土保持、排水系統，市府限期移除，否將依法處分。

市議員何淑萍表示，上月山陀兒颱風帶來大雨，信義區很多土石流災情，信二路36巷和189巷有多戶民宅下土石流沖入，家中沙發、電器等都泡在土泥中，損失很慘。

居民說，「基稅山莊」上方的公有地，原本的樹木都不見了，變成種香蕉、百香果等，禍害下方住戶，大雨一來，土泥就往下沖，造成災害頻傳。