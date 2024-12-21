全國列管易肇事路口在這 花蓮出手設左轉道改善

花蓮縣政府改善易肇事路口，在市區中山、林森路口，以及國聯四路、國聯五路路口施工，中山、林森路今天周六起先動工，因是交通要道，車流量大，周邊大塞車。縣府表示，兩個路口各需2天施工，提醒用路人提前改道。

縣府建設處長鄧子榆表示，中央列管的縣內易肇事危險路口有4處，其中國聯一路、國聯三路，以及化道路與中美路，兩處路口已在9月完成，餘下兩個路口，中山及林森路口今、明兩天施工，接著國聯四路、國聯五路會在23、24日施作，施工期間採機動管制。

鄧子榆說，中山路和林森路路口是市區重要道路，車流量大，因沒有左轉車道，轉彎車與直行車交會時容易塞車，改善方式是塗銷部分路口停車格，空出空間畫設左轉道，這兩天重新刨鋪路面、畫設標線，也設置左轉號誌，不需要投入太多經費就能改善。

至於國聯四路、國聯五路口，主要是做人行道串接。鄧子榆表示，國聯四路比較寬，為保障行人安全，要將行穿線稍微退縮，做出人行庇護空間，還要以標線型方式串接人行道，工期也是兩天，兩個路口完工後，縣內4處易肇事危險路口就全部改善完成，可提供更安全友善的交通環境。