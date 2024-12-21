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基隆推火災不便險 8000弱勢免費投保

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆為弱勢加保「火災不便費用保險」，約8千民眾受惠免繳保費。記者游明煌／翻攝
基隆為弱勢加保「火災不便費用保險」，約8千民眾受惠免繳保費。記者游明煌／翻攝

為提供弱勢族群的保障，基隆市政府昨宣布與南山產物、南山人壽慈善基金會合作，推動「微型保險火災不便費用保險」，市府主動為列冊低收入戶、中低收入戶符合條件近8000人投保，民眾不用負擔保費，如因火警導致建物或屋內物品毀損，每人可領8000元保險金。

社會處長青及救助科表示，符合資格民眾住處如遭遇火災，可獲保險金理賠，暫時解決基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，保險費用全數由南山人壽慈善基金會捐助，民眾無須負擔任何保險費用。

南山產物指出，火災不便費用保險是財產保險的微型保單，推出初衷是2021年高雄「城中城」重大死傷大火，住戶有許多獨老、失智、身心障礙及經濟弱勢者，日常生活都成問題，無力顧保險保障，因此催生火災不便險。

請領條件為因火災致建築物或屋內物品毀損，將給付每人定額8000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付1次，保險期間內最高可給付2次。

基隆市政府自2016年與南山慈善基金會推動微型保險迄今，協助經濟弱勢民眾投保微型傷害保險，南山已捐助1153萬元，幫助超過4.2萬人次，被保險人或受益人可依保單條款約定，獲最高30萬元的保險金，因應急難事故。

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