宜蘭總預算309億元 三讀通過

宜蘭縣議會審議明年度總預算昨三讀通過，但綠營批議會運作費用編列1380萬元，較去年911萬元高很多，朝野協商無果，國民黨籍議長張勝德決定逕付表決後過關，綠營舉牌抗議「議長自肥」，藍營反譏為反而反。

縣府編列114年度預算，歲入309億6127萬元，債務舉借116億3002萬餘元，收入合計425億9130萬元；歲出308億5071萬元，債務償還117億4325萬元，支出合計425億9130萬元。

縣議會本周審議預算，多名綠營議員不滿議會編列的議事運作費用，高達1380萬元，較去年911萬元多出400餘萬元。前議長陳文昌表示，物價上漲，不是不能增加，但希望增加到1000萬元就好；縣議員林詩穎說，這是觀感問題，縣議員林麗認為，物價漲幅不至於到要增加400多萬的預算。

縣議會國民黨團、民進黨團與在野聯盟朝野協商，經1個半小時協商，再次討論仍無共識，張勝德決定逕付表決，民進黨團舉牌抗議，「多數暴力」、「議長自肥」、「違反民主精神」，最後現場33人中21票通過。

張勝德會後未回應，國民黨議會黨團副書記長楊弘旻說，民進黨團根本沒有協商的誠意，早就做好抗議的牌子，就是要給議長、給執政黨難看；議事運作費用並非議長或執政黨的錢，也是依實際狀況編列、核銷，綠營是故意抗議、做賊喊捉賊。