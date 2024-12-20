基隆迷你足球萌踢 明年五堵小聘專任足球教練培養小將

基隆市政府教育處為推廣幼兒足球運動風氣，提升幼兒及家長參與運動，今天與國立台灣海洋大學合辦「迷你足球賽」，有17所幼兒園300多名幼兒園小朋友萌樣開踢，感受足球運動的樂趣。市府說，明年度五堵國小將聘任專任足球教練，巡迴協助鄰近學校，培養足球小將。

「113年度迷你足球賽」共24隊參加，活動現場300名幼兒園的小朋友遭場踢球，小朋友接球、踢球萌樣讓在場家長加油聲不斷，大家在遊戲與體驗中，感受足球運動的樂趣。

小小球員穿著鮮豔的球衣、綁著運動鞋，架式十足。教育處表示，近年與海洋大學合作致力推廣迷你足球賽，由基隆市體育會足球委員會協助市府辦理，透過「足球指導員前進幼兒園計畫」以遊戲為主，競技為輔的足球教學方式，讓孩童在遊戲過程中愛上足球，並藉由舉辦比賽，增加幼兒運動參與動機。

今年是基隆辦理迷你足球賽的第6年，至今已逾8成所幼兒園、2000多名幼兒參加。教育處並表示，114年度五堵國小將聘任專任足球教練，並巡迴協助周邊其他鄰近學校，提升足球實力與風氣。

家長說，迷你足球體驗活動讓孩子在遊戲中學會團隊合作，並提升身體協調性，這樣的活動非常有意義。