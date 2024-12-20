基隆山地原住民已超過1500人 2026年新增1席山地原住民議員

基隆市原住民人口目前已逾1萬人，其中山地原住民達到1689人，因已超過1500人，2026年市議員將增加1席山地原住民議員，現任有1席平地原住民議員陳建明，未來增加到2位原住民議員。山地原住民已有信義區孝忠里長林崇道勤跑，爭取參選出線。

市府民政處今天指出，立法院修正地方制度法，山地原住民人口達到1500人以上，就能選出1席山地原住民議員，到今年11月底的統計資料顯示，基隆山地原住民有1689人，可以增加1席議員；另平地原住民有8312人，原來有1席議員陳明建。

民政處說，以前山地原住民未超過1500人時，山地原住民、平地原住民一起選出1席原住民議員，如今山地原住民破1500人，因此2026年將分開山地原住民、平地原住民各選1席議員。

基隆市山地原民人口今年1月1541人跨過門檻，到11月底有1689人，以中正區最多，其次分別為安樂、七堵區。信義區孝忠里長林崇道已勤跑基層，參選意願高，爭取出線，他表示，父親為大陸山東籍，母親為泰雅族，今年初已完成回復母籍申請手續。

基隆市現任平地原住民議員為陳明建，他是資深議員，多年來持續為原住民爭取權益，也在議會提案很多與原住民相關提案，他說，樂見山地原住民再有1席議員席次，可以一起為原住民發聲。