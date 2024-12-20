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議事費用增加 宜蘭總預算案綠舉牌抗議、藍批無協商誠意

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣議會審議明年度總預算案，其中1380萬元議事運作費用備受爭議，國民黨籍議長張勝德決定表決，民進黨團舉牌抗議。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道
宜蘭縣議會審議明年度總預算案，其中1380萬元議事運作費用備受爭議，國民黨籍議長張勝德決定表決，民進黨團舉牌抗議。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道

宜蘭縣議會審議明年度總預算，共309億6127萬元，今天三讀通過。綠營批評議會運作費用過高，藍營僅同意刪除267萬餘元接送外賓租車費，保留1380萬元運作費用，朝野協商無果，表決通過，綠黨團舉牌抗議「議長自肥」，藍譏為反而反。

宜蘭縣政府編列114年度預算，歲入309億6127萬元，債務舉借116億3002萬餘元，收入合計425億9130萬元；歲出308億5071萬元，債務償還117億4325萬元，支出合計425億9130萬元。

縣議會本周審議預算，多名綠營議員不滿議會編列的議事運作費用，高達1380萬元，較去年911萬元多出400餘萬元。前議長陳文昌表示，物價上漲，不是不能增加，但希望增加到1000萬元就好；縣議員林詩穎說，這是觀感問題，縣議員林麗認為，物價漲幅不至於到要增加400多萬的預算。

縣議會國民黨團、民進黨團與在野聯盟下午朝野協商，經過1個半小時協商，再次討論仍無法取得共識，國民黨籍議長張勝德決定逕付表決，民進黨團舉牌抗議，「多數暴力」、「議長自肥」、「違反民主精神」，最後現場33人中21票通過，1380萬元議事運作費用過關。

會後張勝德對抗議一事不回應，國民黨議會黨團副書記長楊弘旻說，民進黨團根本沒有協商的誠意，早就做好抗議的牌子，就是要給議長、給執政黨難看；議事運作費用並非議長或執政黨的錢，也是依實際狀況編列、核銷，綠營是故意抗議、做賊喊捉賊。

國民黨 民進黨 議員

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