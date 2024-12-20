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宜蘭縣明年總預算309億元三讀通過 飛灰水洗廠過關

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣府建置利澤焚化爐飛灰水洗廠，編列8120萬元，議員詢問為何無公開招標，環保局表示該工項包含在原有的合約中。聯合報系資料照
宜蘭縣府建置利澤焚化爐飛灰水洗廠，編列8120萬元，議員詢問為何無公開招標，環保局表示該工項包含在原有的合約中。聯合報系資料照

宜蘭縣議會審議明年度總預算，共309億6127萬元，今天三讀通過。其中利澤焚化爐的飛灰水洗廠新建工程墊付款8120萬元，議員質疑未採取公開招標，環保局說明該工項包含在原有的飛灰處理合約中，無法單獨抽出再招標；該案順利通過。

宜蘭縣政府編列114年度預算，歲入309億6127萬元，歲出308億5071萬元，剩餘1億1055萬元用於償還債務。縣議會本周臨時會審議預算，最後決定刪減267萬餘元公關費與議會支出等等，其餘全數通過。

審議的18件墊付案中，環保局提出的一般廢棄物清除處理基金8120萬元受到多名議員關切。該項目是利澤焚化爐的飛灰水洗廠新建工程，目前進入細部設計階段，預計明年1月開工、年底完工，2026年3月啟用，總經費1.2億元，環境部補助86%，縣府先行墊付部分。

環保局長許嘉琦表示，飛灰水洗廠主要是透過水洗方式洗掉焚化飛灰中有害的氯鹽，水洗水排入利澤工業區的汙水處理廠，水洗灰處理後供給縣內4間水泥廠使用；目前利澤焚化爐每天焚化600公噸廢棄物，產生15公噸的焚化飛灰，水洗廠完工後將可省下處理費用並空出掩埋場。

縣議員陳文昌、簡松樹等人質疑，該筆預算未經過公開招標，直接委由目前處理飛灰的廠商建置，有違法疑慮。許嘉琦回應，飛灰處理本來就寫在當初的合約中，水洗是1項新技術，環境部當時就是希望由利澤焚化爐作為示範廠，才補助經費；現行廠商會在合約到期前完成所有工項，再移交到新的合約中。

包含飛灰水洗廠在內的墊付案大致通過，不過部分項目無法取得共識，今下午議會黨團朝野協商，仍無結論，國民黨籍議長張勝德採取表決，民進黨團舉牌抗議多數暴力、違反民主精神，國民黨團反擊綠營沒有誠意協商，做賊喊捉賊。

宜蘭縣議會審議明年度總預算309億元，表決三讀通過，民進黨團抗議多數暴力，國民黨團反擊做賊喊捉賊。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道
宜蘭縣議會審議明年度總預算309億元，表決三讀通過，民進黨團抗議多數暴力，國民黨團反擊做賊喊捉賊。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道

焚化爐 環保局長 議員

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