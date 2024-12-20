宜蘭縣明年總預算309億元三讀通過 飛灰水洗廠過關

宜蘭縣議會審議明年度總預算，共309億6127萬元，今天三讀通過。其中利澤焚化爐的飛灰水洗廠新建工程墊付款8120萬元，議員質疑未採取公開招標，環保局說明該工項包含在原有的飛灰處理合約中，無法單獨抽出再招標；該案順利通過。

宜蘭縣政府編列114年度預算，歲入309億6127萬元，歲出308億5071萬元，剩餘1億1055萬元用於償還債務。縣議會本周臨時會審議預算，最後決定刪減267萬餘元公關費與議會支出等等，其餘全數通過。

審議的18件墊付案中，環保局提出的一般廢棄物清除處理基金8120萬元受到多名議員關切。該項目是利澤焚化爐的飛灰水洗廠新建工程，目前進入細部設計階段，預計明年1月開工、年底完工，2026年3月啟用，總經費1.2億元，環境部補助86%，縣府先行墊付部分。

環保局長許嘉琦表示，飛灰水洗廠主要是透過水洗方式洗掉焚化飛灰中有害的氯鹽，水洗水排入利澤工業區的汙水處理廠，水洗灰處理後供給縣內4間水泥廠使用；目前利澤焚化爐每天焚化600公噸廢棄物，產生15公噸的焚化飛灰，水洗廠完工後將可省下處理費用並空出掩埋場。

縣議員陳文昌、簡松樹等人質疑，該筆預算未經過公開招標，直接委由目前處理飛灰的廠商建置，有違法疑慮。許嘉琦回應，飛灰處理本來就寫在當初的合約中，水洗是1項新技術，環境部當時就是希望由利澤焚化爐作為示範廠，才補助經費；現行廠商會在合約到期前完成所有工項，再移交到新的合約中。