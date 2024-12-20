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基隆宣布為弱勢加保「火災不便保險」 8千人受惠免繳保費

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆為弱勢加保「火災不便保險」，約8千民眾受惠免繳保費。記者游明煌／翻攝
基隆為弱勢加保「火災不便保險」，約8千民眾受惠免繳保費。記者游明煌／翻攝

為提供弱勢族群的保障，基隆市政府今天宣布與南山產物、南山人壽慈善基金會合作，推動「微型保險火災不便費用保險」，市府主動為列冊低收入戶、中低收入戶符合條件的民眾近8千人投保，民眾不用負擔保費，如因火警導致建物或屋內物品毀損，每人可領8000元保險金。

社會處長青及救助科表示，符合資格民眾，未來住處如不幸遭遇火災，可獲火為不便費用保險金理賠，暫時解決基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，保險費用全數由南山人壽慈善基金會捐助，明年將有近8千人符合條件，無須負擔任何保險費用。

南山產物表示，「火災不便費用保險」是財產保險的微型保單，推出的初衷是源自民國110年10月高雄市發生的「城中城」大火，釀成重大死傷，後續發現大樓的住戶有許多獨居長輩、失智、身心障礙及經濟弱勢者，在日常生活都成問題的狀況下，無力去顧及保險保障，因此催生火災不便險。

請領條件為因火災致建築物或屋內物品毀損，將給付每人定額8000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付1次，保險期間內最高可給付2次。

基隆市政府自105年與南山慈善基金會推動微型保險迄今，協助低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭扶助成員等經濟弱勢民眾，投保南山人壽微型傷害保險，截至今年南山已協助捐助1153萬元，幫助超過4.2萬人次的弱勢民眾，被保險人或受益人可依保單條款約定，獲最高30萬元的保險金，以因應急難事故。

低收入戶 保險 火災

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