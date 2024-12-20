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逾百隻八哥、野鴿聚集…基隆轉運站火車站 乘客常遭鳥屎擊中

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市城際轉運站為頂棚設計，7月啟用後，每天傍晚都有100多隻八哥聚集夜棲，乘客飽受「彈襲」困擾，滿地都是鳥糞；旁邊基隆火車站南站停車場出口也有大批鴿子、八哥棲息，民眾不時被砸中，相關單位正尋對策。

基隆城際轉運站每日超過2萬人次使用，人潮很多，乘客反映每天傍晚大批八哥聚集轉運站上方頂棚，吱吱喳喳很大聲，不時有糞便趕落，一不小心頭頂就「中獎」滿頭屎，希望改善。

基隆轉運站相當苦惱，向基隆鳥會詢問八哥驅趕方式。有鳥友建議用聲音、味道、驅鳥噴劑或找猛禽驅趕。市府交通處表示，目前已設置18個驅鳥器，有一些成效，研議再增加到50個，也考慮架網等方式，希望各界提供意見找出解決辦法。

基隆鳥會總幹事李知榕表示，每天下午4時多到隔天早上，約100多隻八哥會到頂棚聚集夜棲，因有群聚習性會聚在一起，都是外來種。使用聲音、味道或猛禽驅趕只有短暫效果，因頂棚非常高處理困難，如要用捕捉等移除方式，要由動保單位執行，餵食又與環保局有關，牽涉單位很多，建議各單位開會集思廣益。

基隆火車站南站停車場出入口孝四路陸橋空間，每天也有很多野鴿、八哥聚集，因有人在站前草地餵食。基環保局呼籲不要隨意餵食，亂丟土司可依違反廢棄物清理法告發。

八哥 基隆 火車站

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