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好消息！震後8個月蘇花下清水橋完成重建 今恢復雙向通行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台9線蘇花公路下清水橋因4月地震受損，公路局原地重建新橋（左），提前在今天完成，恢復雙向通行。圖為日前施工畫面／公路局提供
台9線蘇花公路下清水橋因4月地震受損，公路局原地重建新橋（左），提前在今天完成，恢復雙向通行。圖為日前施工畫面／公路局提供

0403花蓮地震造成台9線蘇花公路下清水橋被落石擊斷，8個多月來為重建橋梁，持續管制通行。公路局今天宣布，下清水橋重建完成，恢復雙向通行，同步取消蘇花和仁至崇德段平日例行的管制通行，改採機動管制。

公路局東區養護分局南澳工務段表示，4月強震造成台9線158K+600下清水橋斷橋，當時擬訂三階段通車策略，震後第3天，4月6日利用舊的下清水橋橋台搭設鋼便橋，先供小型車通行，5月30日完成鋼便橋優化拓寬的第二階段工作，開放大型車輛通行。

南澳工務段表示，第三階段預計年底前完成下清水橋重建工程，施工期間歷經多次颱風、豪雨，施工團隊仍努力讓工程不只如期，還提前完成，今天完成最後的路面鋪築工作，橋梁重建工程完成，提前在今天恢復雙向通行。

南澳工務段表示，橋梁重建期間，台9線和仁至崇德段原本實施平日白天3時段放行、假日及夜間不管制的交通管制，也在完工後取消。不過，沿線還有多處邊坡復建工程正在進行，將採取近端機動管制通行，用路人若行經施工路段，務必依現場人員指揮減速通行，確保行車安全。

蘇花公路下清水橋因今年4月地震斷橋。圖／讀者提供
蘇花公路下清水橋因今年4月地震斷橋。圖／讀者提供

南澳 橋梁

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