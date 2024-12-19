花蓮跨年演唱會蕭煌奇壓軸登場 元旦加場還有羅志祥

花蓮縣跨年演唱會「太平洋觀光節」，今天公布將由金曲歌王蕭煌奇壓軸，且加演1天，明年元旦由亞洲舞王羅志祥接棒嗨唱，希望吸引更多人潮，將演唱會熱力持續串連到明年1月中旬的五月天演唱會。

太平洋觀光節將於31日晚間8時起在花蓮市東大門廣場開唱，縣府日前已宣布一波卡司，包括原住民歌手Matzka、人氣樂團怕胖團等，今天再揭亮點，跨年夜當天將由蕭煌奇壓軸登場，帶來新專輯歌曲，還會獻唱動感舞曲，當晚還有嘻哈新星Tyson Yoshi、創作歌手VERA、實力團體HUR+、原民女聲舞思愛 Usay Kawlu、阿布絲、饒舌歌手呂士軒及IVAN 艾等將輪番開唱。

花蓮縣政府還宣布加場，不只跨年有演唱會，明年元旦的晚間7時，在東大門廣場再請來出身花蓮的羅志祥又唱又跳，陪伴民眾度過新年第一天。

縣府觀光處長余明勲表示，這次規畫加演1天，希望吸引更多人潮，讓新的一年在地觀光產業開紅盤，還要將熱潮延續到明年1月18、19日的五月天「Just Love It！一路向東」演唱會。