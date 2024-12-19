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花蓮跨年演唱會蕭煌奇壓軸登場 元旦加場還有羅志祥

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府太平洋觀光節跨年演唱會，每年在東大門廣場開唱。圖／資料照片、花蓮縣政府提供
花蓮縣府太平洋觀光節跨年演唱會，每年在東大門廣場開唱。圖／資料照片、花蓮縣政府提供

花蓮縣跨年演唱會「太平洋觀光節」，今天公布將由金曲歌王蕭煌奇壓軸，且加演1天，明年元旦由亞洲舞王羅志祥接棒嗨唱，希望吸引更多人潮，將演唱會熱力持續串連到明年1月中旬的五月天演唱會。

太平洋觀光節將於31日晚間8時起在花蓮市東大門廣場開唱，縣府日前已宣布一波卡司，包括原住民歌手Matzka、人氣樂團怕胖團等，今天再揭亮點，跨年夜當天將由蕭煌奇壓軸登場，帶來新專輯歌曲，還會獻唱動感舞曲，當晚還有嘻哈新星Tyson Yoshi、創作歌手VERA、實力團體HUR+、原民女聲舞思愛 Usay Kawlu、阿布絲、饒舌歌手呂士軒及IVAN 艾等將輪番開唱。

花蓮縣政府還宣布加場，不只跨年有演唱會，明年元旦的晚間7時，在東大門廣場再請來出身花蓮的羅志祥又唱又跳，陪伴民眾度過新年第一天。

縣府觀光處長余明勲表示，這次規畫加演1天，希望吸引更多人潮，讓新的一年在地觀光產業開紅盤，還要將熱潮延續到明年1月18、19日的五月天「Just Love It！一路向東」演唱會。

觀光處表示，在五月天公益演唱會前，2025花蓮太平洋燈會將於明年1月17日起首度移師到花蓮市日出大道舉辦，全國歌迷可來看燈會、聽五月天，還可以參加即日起至明年3月31日截止的「五月天來花蓮，玩花蓮5個月」活動，在花蓮合法旅宿累積達5日住宿並上傳住宿證明，就能抽1個月花蓮Long Stay住宿。

花蓮縣府宣布，明年元旦將開一場，由亞洲舞王羅志祥開唱。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府宣布，明年元旦將開一場，由亞洲舞王羅志祥開唱。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府宣布，跨年演唱會將由金曲歌王蕭煌奇壓軸登場。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府宣布，跨年演唱會將由金曲歌王蕭煌奇壓軸登場。圖／花蓮縣政府提供

住宿 演唱會 花蓮縣政府

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