沖繩最北離島伊平屋組團訪台東 盼攜手綠島共促觀光

日本沖繩縣伊平屋村長名嘉律夫今天率團拜訪台東，並與綠島鄉公所人員座談交流；名嘉律夫表示，兩島有許多相似處，盼互相振興各產業，綠島鄉長謝賢裕盼兩島締姐妹島。

名嘉律夫今天中午帶領伊平屋村農林水產課、觀光交通課、商工會、觀光協會、漁業協同組織人員拜訪台東縣政府；謝賢裕與鄉公所課室主管專程從綠島到台東交流座談。

主持座談的台東縣府秘書長盧協昌表示，感謝沖繩縣伊平屋村願意跟台東推動國際交流，他曾經在沖繩縣停留5天，對當地人文風情留下深刻印象，而綠島對他而言是熟悉的地方，樂見兩地能多多交流，台日是2個友好的國家，希望透過交流增進彼此產業發展。

名嘉律夫表示，今年5月綠島訪問團率先前往沖繩，此次伊平屋回訪團包含村役所及相關單位共10人，18日晚間抵達高雄享受台灣美食，19日早上抵達台東飽覽美景，有些地方與沖繩相似，原先預計下午搭船前往綠島，但因風大無法成行，對外交通易受天候影響，也是兩地相似之處。

他說，伊平屋村是沖繩最北端離島，以農業、畜牧業為主要產業，希望到了綠島後，可以好好交流考察，牽起兩邊觀光業。

謝賢裕說，今年5月參訪伊平屋深受感動，尤其伊平屋島尚未推動觀光，農漁業就能自給自足、垃圾早已自主處理，甚至即將啟用第2座焚化廠；而綠島20年前開始發展觀光，將獨有海底風光推展到國際，但垃圾仍仰賴外運，他也提醒伊平屋村，「有建設就有破壞，若島上湧入觀光人潮，勢必有些自然景觀會消失。」

謝賢裕強調，希望兩島互相設立展覽館以利推展兩島觀光，並深化地方連結，也期盼未來能進一步締結姐妹島，也期待參訪團前往綠島後，能夠多多建議、指教，讓綠島有所學習。