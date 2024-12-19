基隆廟口大四美28年連霸地王 住宅區新成屋每坪28到30萬

基隆市明年公告土地現值日前基隆市地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均漲幅2.18%，將於明年1月1日正式公告實施。基隆市地王仍由廟口大四美奪冠，已連續28年蟬聯地王寶座；明年公告土地現值每平方公尺為52萬9113元，換算每坪約175萬元，較去年微幅上漲1.16%。

地政處代理處長沈志欽表示，這次地價調整作業主要依據不動產市場變動趨勢，同時兼顧全市區段地價均衡性及合理性，地價作業調查期間為112年9月2日至113年9月1日。

沈志欽說，在成交量方面，全市建物成交量7345棟，較去年增加981棟，增幅為15.4%；在成交價方面，同樣呈現上漲局面，商業區新成屋平均成交價格每坪約32到34萬元、中古屋平均成交價格每坪約22到24萬元。住宅區新成屋平均成交價格每坪約28到30萬元、中古屋平均成交價格每坪約18到20萬元。

基隆市地價評議委員會經綜合參考實價登錄交易情形、近兩期都市地價指數連續上漲趨勢，評定通過114年公告土地現值，全市7個行政區皆上漲，公告土地現值平均漲幅為2.18%。

沈志欽表示，這次調整重點落在新建案開發區，主要是依據實價登錄交易情形核實反應調整地價。全市共畫分2755個地價區段，上漲區段數比例約82%，下跌區段數比例約1%，其餘17%區段則持平未調整。

公告土地現值每年公告一次，主要作為民眾買賣時申報土地移轉現值、稅捐單位計徵土地增值稅的依據，土地增值稅的性質屬於機會稅，民眾當年若無土地買賣交易，則無須繳納土地增值稅。

114年公告土地現值將於114年1月1日公告，若要查詢基隆市公告土地現值及公告地價，可至基隆市政府網站查詢頁面（https://landquery.klcg.gov.tw/query/valueprice.jsp?menu=true&type=P）可免費查詢相關資訊。