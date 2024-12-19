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紐倫堡發明展宜蘭3人獲獎 「家庭管家」設計顧獨居老人

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣府表揚2024德國紐倫堡發明展獲獎者。左起吳偉競、縣長林姿妙、林維政、代替陳瑞宇領獎的廖小姐。圖／縣府提供
宜蘭縣府表揚2024德國紐倫堡發明展獲獎者。左起吳偉競、縣長林姿妙、林維政、代替陳瑞宇領獎的廖小姐。圖／縣府提供

德國iENA紐倫堡國際發明展10月底落幕，宜蘭縣3人獲獎，斬獲2金1銀，縣長林姿妙今表揚。在岳明國中小任教的吳偉競參與設計「家庭管家」，起因是任教台東期間看到學生家長在家跌倒，盼減少類似事件，才推出可以即時照顧獨居長者的作品。

紐倫堡發明展今年邁入76年，是全球歷史最悠久的創意發明展，享譽卓著，被視為評審最公正、最具權威的發明展，每年吸引800多件作品參賽；中華民國代表團今年共33件作品參賽，26件作品獲獎，豪取10金10銀6銅，其中宜蘭縣民吳偉競、林維政摘金，陳瑞宇鍍銀。

吳偉競先前任教於台東長濱國中，「家庭管家」是由他參與指導設計、長濱國中學生製作的參賽作品；在長濱教書時，曾經有學生的父親中風，在家跌倒後無法及時就醫，導致病情惡化，吳有感於此，才發想出家庭管家，希望藉此發明減少類似意外。

這款家庭管家系統，包含即時影像監控、電子鎖遙控、一氧化碳濃度偵測、聲控求救等等。吳偉競指出，獨家長輩發生意外，或是瓦斯漏氣等狀況，系統都會傳訊息到手機，家人則可以遠端開啟電子鎖，讓救難人員迅速進入家中，提升救助效率。

林維政的「DR.Foot石墨烯保健鞋+再生碳纖力學鞋墊」獲得金牌，利用高含量石墨烯材料與遠外線保健功能，讓鞋墊與鞋頭更加透氣舒適，增強血液循環；陳瑞宇的「六聚乳糖NOTA衍生物、六聚乳糖正子肝受體造影劑的Ga-68放射標誌方法及六聚乳糖正子肝受體造影劑」奪銀，能協助肝病診斷與治療。

宜蘭縣府今天表揚3名獲獎者，吳偉競、林維政到場，陳瑞宇由他人代領。林姿妙表示，宜蘭縣民的作品涵蓋獨居長者救護、保健鞋與醫療診斷多個層面，除了好山好水更有好發明，縣府也持續辦理地方型SBIR，鼓勵小型企業創新研發，符合條件的廠商還能申請補助房屋稅與地價稅。

吳偉競參與設計作品「家庭管家」，包含遠端監控、解鎖、求救等功能，盼減少獨居長輩憾事發生。圖／縣府提供
吳偉競參與設計作品「家庭管家」，包含遠端監控、解鎖、求救等功能，盼減少獨居長輩憾事發生。圖／縣府提供

宜蘭 獨居 發明展

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