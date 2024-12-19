基隆公私合力贈外籍漁工禦寒物資 提醒詐團高薪頻引誘漁工

今天氣溫驟降，基隆市政府社會處今天至大武崙漁港等發送禦寒物資衣物、棉被及毛帽等給外籍漁工，漁工都很暖心。但有不少漁工說，近日接獲很多以提供高薪且輕鬆的工作引誘的不明電話，社會提醒漁工是假的，不要被詐騙集團騙了。

基隆市政府社會處與天主教耶穌會台北新事社會服務中心代表等單位，今天到大武崙漁港、正濱漁港、八斗子漁港及長潭里漁港等，發送衣物、棉被及毛帽等禦寒物資給外籍漁工，鄰近港口的外籍看護工也都參加。

市府統計2023年底有5982名外籍移工，以社會福利、產業類為大宗，社福外籍移工3626人包含家庭看護工3287人、養護機構看護工325人及家庭幫傭14人；產業外籍移工2356人，包括製造業1590人、農林漁牧業750人及營建工程業16人。

外籍漁工拿到衣物都很高興，有人比讚說好，但有不少漁工反映，近日接獲很多以提供高薪且輕鬆的工作引誘的不明電話，有人有點心動，但覺得怪怪的，擔心是詐騙。