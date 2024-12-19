聽新聞
0:00 / 0:00
基隆公私合力贈外籍漁工禦寒物資 提醒詐團高薪頻引誘漁工
今天氣溫驟降，基隆市政府社會處今天至大武崙漁港等發送禦寒物資衣物、棉被及毛帽等給外籍漁工，漁工都很暖心。但有不少漁工說，近日接獲很多以提供高薪且輕鬆的工作引誘的不明電話，社會提醒漁工是假的，不要被詐騙集團騙了。
基隆市政府社會處與天主教耶穌會台北新事社會服務中心代表等單位，今天到大武崙漁港、正濱漁港、八斗子漁港及長潭里漁港等，發送衣物、棉被及毛帽等禦寒物資給外籍漁工，鄰近港口的外籍看護工也都參加。
市府統計2023年底有5982名外籍移工，以社會福利、產業類為大宗，社福外籍移工3626人包含家庭看護工3287人、養護機構看護工325人及家庭幫傭14人；產業外籍移工2356人，包括製造業1590人、農林漁牧業750人及營建工程業16人。
外籍漁工拿到衣物都很高興，有人比讚說好，但有不少漁工反映，近日接獲很多以提供高薪且輕鬆的工作引誘的不明電話，有人有點心動，但覺得怪怪的，擔心是詐騙。
社會處楊玉欣處長表示，外籍移工普遍不黯我國法律，常常因誤信詐騙集團之話術而成為受害者或幫助犯，可能利用提供小額投資、高薪且輕鬆的工作引誘，提醒移工再三求證，否則因貪高報酬，造成損失或觸法得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言