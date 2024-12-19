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東北角推雨天詩意旅程 名店暖心優惠、還有溫泉住宿抽獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動；圖為福容大飯店福隆。圖／東北角管理處提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動；圖為福容大飯店福隆。圖／東北角管理處提供

東北角入冬後常是濕冷天氣，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動，搭配指定任務送詩意透明小卡，拍照打卡上傳可參加抽獎，有機會把「福容海景雙人房」等獎品帶回家。

東北角管理處今天表示，冬季的東北角有著詩意寧靜氛圍，適合與所愛的人幸福團聚，也適合獨旅安靜思考。今年12月20日至明年2月28日推出的東北角雨天詩意旅程，有14間東北角熱門店家合辦優惠活動，後續還會串連適合冬季造訪的詩意景點和暖心店家，推出「雨天東北角」專屬小旅行。

參與優惠的店家分別為龍洞灣海洋公園、鹽寮藍灣濱海園區（閩式風格建築）、峭壁小屋（九號咖啡石城館）、澳礁咖啡（卯澳故事館）、萊萊秘境─來廢畫、大里遊客中心（禾香居柴燒窯烤麵包）、外澳服務區（九號咖啡外澳館）、這浬咖啡文創所、大坑觀景台（川岩咖啡）、壯圍沙丘生態園區（芒草咖啡、可為烘焙）、赫蒂法莊園及南方澳內埤笑ㄟ咖啡。

各店家在活動期間分別推出限定方案，咖啡、甜點、餐飲等有暖心優惠，民眾可在店內享用美食，或靜靜欣賞窗外海岸美景及在地特色景觀，感受東北角冬天或雨天限定的寧靜、悠閒與浪漫，將你心裡的山海寫成詩。福容大飯店─福隆店同步推出雙人「冬賞風呂小旅行」專案，邀請遊客冬季到東北角泡熱呼呼的海洋溫泉。

為了豐富冬季旅程體驗，活動期間前往14家店，在「東北角之友」臉書粉絲頁按讚，即可兌換雨天透明小卡1張（數量有限，送完為止）。在指定貼文上傳與暖心店家的合影照片，標註#我最喜歡的暖心店家，還可參加抽獎，獎項包括福容海景雙人房、福隆海洋溫泉粉禮盒、咖啡濾掛包禮盒、赫蒂法莊園果漾護手霜等大東北角觀光圈力推的好店好物。

東北角管理處表示，冬天是體驗東北角不同面貌的好時機，邀請民眾來場充滿詩意的旅程，即使下雨也沒關係，因為不同風格的特色店家各具冬季限定獨特魅力。管理處陸續還將與旅行社合作推出「雨天東北角」專屬小旅行，安排遊客搭乘專車造訪詩意景點和熱門名店，相關資訊可上臉書「東北角之友」粉絲專頁查詢。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動。圖／東北角管理處提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動。圖／東北角管理處提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動。圖／東北角管理處提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動。圖／東北角管理處提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動；圖為南方澳內埤笑ㄟ咖非。圖／東北角管理處提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動；圖為南方澳內埤笑ㄟ咖非。圖／東北角管理處提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動；圖為龍洞灣海洋公園。圖／東北角管理處提供
東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處20日起推出雨天詩意旅程，邀集東北角14個店家舉辦暖心優惠活動；圖為龍洞灣海洋公園。圖／東北角管理處提供

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