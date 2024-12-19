快訊

冷氣團來襲！《Netflix》小編「教1招」抵抗寒冬 網狂讚：從頭到尾無冷場

五億男案今開庭…夏男不畏15度低溫仍穿同件「戰袍」

華信航空虛擬客艙 今再為台東長輩開艙啟動

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
華信航空公司與一粒麥子基金會台東服務中心合作，今在迦南護理之家再度啟動「虛擬客艙」，由機師及空服員，為50位偏鄉長輩提供客艙服務，重溫及體驗從未搭過飛機的夢想。記者尤聰光／攝影
華信航空公司與一粒麥子基金會台東服務中心合作，今在迦南護理之家再度啟動「虛擬客艙」，由機師及空服員，為50位偏鄉長輩提供客艙服務，重溫及體驗從未搭過飛機的夢想。記者尤聰光／攝影

華信航空公司與一粒麥子基金會台東服務中心合作，今在迦南護理之家再度啟動「虛擬客艙」，由機師及空服員，為50位偏鄉長輩提供客艙服務，重溫及體驗從未搭過飛機的夢想，感受別具巧思的耶誕禮物。有長輩開心說，「看到漂亮的空姐和帥哥機師，心情比搭飛機還好」。

華信航空公關室主任黃尤欗表示，公司成立來，無論空、地勤人員皆以親切的熱誠，提供旅客最溫馨貼心的服務，更將這份服務熱情從空中延伸到地面，由空、地勤職工共同義務組成「愛心社」團隊， 利用空餘時間將愛心送到全國最需要愛的每一角落，這次再度到台東愛的服務。

迦南護理之家今天洋溢快樂的氣氛，長輩無不期待要去搭飛機了，還有遠自金峰鄉的長輩一早還跟家人說要去坐飛機去台北了。上午10點一到，愛心社工作人員及志工協助長輩安排入座後，首先播放華信音樂來營造機上客艙裡的氣氛，接著由空服員虛擬客艙服務，有登機廣播、緊急逃生示範，一切比照搭機流程。

隨後便由空服員推著餐車一一為長者們送上餐飲，和贈送兼具抱枕、頭枕及枕頭的三合一多功能枕，作為耶誕禮物，也實地體驗華信航空親切的機上服務。華信航空代表也致贈愛心捐款，由東基公益總執行長呂信雄代表接受。他說，華信給長輩們完成一趟圓夢之旅。

不少長輩進入虛擬客艙後，有人好奇問空姐「這趟有敬老優惠嗎？」「可不可以繞台灣一圈？」現場頓時笑聲不斷。81歲老奶奶開心說，很想去坐飛機，可是現在老了愈來愈不適合了，還好看到漂亮的空姐和帥哥機師，心情比搭飛機還好，若身體好一點，有機會叫家人帶她去搭看看。

空服員虛擬客艙服務，有登機廣播、緊急逃生示範，一切比照搭機流程。。記者尤聰光／攝影
空服員虛擬客艙服務，有登機廣播、緊急逃生示範，一切比照搭機流程。。記者尤聰光／攝影

愛心 華信 長輩

延伸閱讀

「奉勸你也這麼做」！電子登機證記得手機截圖：過來人曝理由

流浪犬晉升服務犬賣萌撒嬌 部彰護理之家長者：要再來玩

肇事車時速108公里趕飛機！陳梅慧喪命排除毒殺 法醫檢驗出爐

飛機上有鳥！機艙驚見小鳥亂竄 旅客與空姐拿毛毯捕捉

相關新聞

影／太好拍！台東議會成最美耶誕燈城 遊客開心：手機記憶體爆滿

天氣愈來愈冷，代表耶誕節腳步將近，全台各地無不舉辦相關耶誕活動，台東縣議會延續每年令人驚喜的耶誕燈飾活動，今年以「天馬星...

獨／天降鳥屎砸乘客！基隆轉運站火車站八哥、野鴿多苦惱

基隆市城際轉運站為頂棚設計，上方有很多鋼梁，自7月啟用後，每天傍晚都有100多隻八哥聚集夜棲，乘客飽受困擾，時時要提防「...

改善人行環境…基隆廟口將優化騎樓 花蓮多條人行道施工

基隆廟口夜市仁三路段騎樓整平工程近日施工，進度順利，提早到明天完工，市長謝國樑昨視察表示，明年1月起全面推動騎樓留1.5...

華信航空虛擬客艙 今再為台東長輩開艙啟動

華信航空公司與一粒麥子基金會台東服務中心合作，今在迦南護理之家再度啟動「虛擬客艙」，由機師及空服員，為50位偏鄉長輩提供...

宜蘭燈篙林道驚見生火燒烤 犯眾怒

宜蘭員山鄉燈篙林道有「最美櫻花林道」之稱，民眾昨發現林道終點3.7公里處有人就地生火，留下被燒過的木頭及灰燼，擔心若釀森...

基捷第2階段童子瑋籲台鐵換捷運 基市府：嚴重衝擊通勤

基隆市議長童子瑋今天在臉書拋出基隆捷運第二階段規畫主張，他說，八堵到基隆這路段，如果能夠「台鐵換捷運」，對基隆絕對是一件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。