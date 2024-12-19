華信航空虛擬客艙 今再為台東長輩開艙啟動

華信航空公司與一粒麥子基金會台東服務中心合作，今在迦南護理之家再度啟動「虛擬客艙」，由機師及空服員，為50位偏鄉長輩提供客艙服務，重溫及體驗從未搭過飛機的夢想，感受別具巧思的耶誕禮物。有長輩開心說，「看到漂亮的空姐和帥哥機師，心情比搭飛機還好」。

華信航空公關室主任黃尤欗表示，公司成立來，無論空、地勤人員皆以親切的熱誠，提供旅客最溫馨貼心的服務，更將這份服務熱情從空中延伸到地面，由空、地勤職工共同義務組成「愛心社」團隊， 利用空餘時間將愛心送到全國最需要愛的每一角落，這次再度到台東愛的服務。

迦南護理之家今天洋溢快樂的氣氛，長輩無不期待要去搭飛機了，還有遠自金峰鄉的長輩一早還跟家人說要去坐飛機去台北了。上午10點一到，愛心社工作人員及志工協助長輩安排入座後，首先播放華信音樂來營造機上客艙裡的氣氛，接著由空服員虛擬客艙服務，有登機廣播、緊急逃生示範，一切比照搭機流程。

隨後便由空服員推著餐車一一為長者們送上餐飲，和贈送兼具抱枕、頭枕及枕頭的三合一多功能枕，作為耶誕禮物，也實地體驗華信航空親切的機上服務。華信航空代表也致贈愛心捐款，由東基公益總執行長呂信雄代表接受。他說，華信給長輩們完成一趟圓夢之旅。