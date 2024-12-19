獨／天降鳥屎砸乘客！基隆轉運站火車站八哥、野鴿多苦惱

基隆市城際轉運站為頂棚設計，上方有很多鋼梁，自7月啟用後，每天傍晚都有100多隻八哥聚集夜棲，乘客飽受困擾，時時要提防「天降鳥屎」，滿地都是鳥糞；旁邊基隆火車站南站停車場出口，也有大批鴿子、八哥棲息，民眾不時被鳥屎砸中，十分困擾，相關單位正尋思對策。

基隆城際轉運站7月1日正式開放後，每日超過2萬人次使用，人潮相當頻密，但乘客反映每天約下午4點多都會有大批八哥聚集在轉運站上方頂棚，吱吱喳喳很大聲，數量龐大約有100多隻站在鋼梁上，不時有白色糞便砸落，一不小心頭頂就「中獎」滿頭屎，很臭又黏黏，很不舒服，希望改善。

基隆轉運站相當苦惱難以解決，向基隆鳥會詢問八哥的驅趕及改善方式。有鳥友建議用聲音、味道、驅鳥噴劑或找猛禽驅趕，提供不同建議。

市府交通處表示，目前已在轉運站設置18個驅鳥器，已有一些成效，但還是很多八哥聚集，研議再增加，並可能考慮架網等方式，也希望各界提供意見，找出解決辦法。

基隆鳥會總幹事李知榕表示，經觀察每天下午4點開始到隔天早上，約有100多隻八哥會到頂棚聚集夜棲，白天則在基隆火車站南站草地、橋下及附近覓食，因有群聚夜棲的習性，才會傍晚以後都聚在一起，本地、外來種都有，都固定時間出沒，每天排便造成下方乘客困擾。

李知榕說，使用聲音、味道或猛禽驅趕都只有短暫效果，因為頂棚位置非常高且數量多，處理困難，如果要用捕捉、架網等移除方式，要由動保、市府單位來執行，餵食又與環保局有關，牽涉單位很多，要在不傷害鳥類的情況下驅離，處理有難度，可能要各單位再開會集思廣益，尋找妥適的方式解決。

另外，基隆火車站南站停車場出入口孝四路陸橋空間，每天也有很多野鴿、八哥聚集，記者今天前往現場發現至少100多隻野鴿、八哥，平時白天都聚集在橋上、橋邊凹槽、管道、橫梁上，不時飛下草地覓，上午有人在站前草地餵食土司，灑滿一地，八哥、野鴿聚集搶食，不時降下鳥屎。一名用帽子掩頭而 過的乘客說，「鳥屎太嚇人，一不小心就被擊中」，她說每天有人餵才會愈來愈多。

基隆市環保局說，呼籲不要隨意餵食，亂丟土司可依違反廢棄物清理法告發，處1200到6千元罰款。