影／太好拍！台東議會成最美耶誕燈城 遊客開心：手機記憶體爆滿

天氣愈來愈冷，代表耶誕節腳步將近，全台各地無不舉辦相關耶誕活動，台東縣議會延續每年令人驚喜的耶誕燈飾活動，今年以「天馬星空、心願升空」為主題，再度讓人驚豔，其中還特別利用議會外牆，進行幻映劇場的動畫投影，宛如沉浸在奇幻的童話世界裡。民眾開心說，「很值得來看！拍到手機記憶體滿爆」。

「天馬星空、心願升空」耶誕裝置燈光展，由上萬顆不同顏色燈泡組成，因地制宜利用議會公園的花木及設施，搭配精心設計的造型裝置，夢幻燈光把議會點綴的繽紛絢爛，不僅有超吸睛10米高的紫色煙火耶誕樹、逾5米高的天馬獨角獸，還有必打卡的巨型愛心燈、星星燈及時空隧道等耶誕裝飾，堪稱台東最美耶誕燈城。

今年燈展一大亮點，就是特別利用議會外牆進行幻映劇場的動畫投影，結合創意聲光效果，敘說耶誕歡樂的兒時記憶，讓現場民眾目不轉睛。近日很多人把照片上傳，人潮就愈來愈多，也有遊客看到這麼漂亮的耶誕燈裝置，特地來拍照朝聖，在地民眾更感覺幸福的很不真實，不相信這麼美的耶誕燈裝置竟會在家鄉裡。

「美爆了啦！好像自己在拍MV！」陳姓市民說，點燈後小孩每天都吵著要來，每次來都很開心，以前只有在電視或電影看到場景，活生生的在自己的居住地出現。另新竹鍾姓遊客說，「她和朋友來台東知本泡湯，導遊順道帶她們來議會感受耶誕氣氛，真的很棒，動畫投影很特別，太多景可拍，手機記憶體滿爆了」。

議長吳秀華表示，每年耶誕活動議會都很用心去營造，就是希望給大家不同的感受，藉著這個光，把黑暗照亮，把世界的冷漠變成愛，一直傳遞下去；裝置燈飾將點亮至明年2月14日情人節，動畫投影每天晚上7點開始，每半個小時一次，持續到10點止。此外，12月24日和25日還有加碼「雪花秀」，千萬不能錯過。