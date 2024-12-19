改善人行環境…基隆廟口將優化騎樓 花蓮多條人行道施工

基隆廟口夜市仁三路段騎樓整平工程近日施工，進度順利，提早到明天完工，市長謝國樑昨視察表示，明年1月起全面推動騎樓留1.5公尺人行空間；花蓮市改善人行環境，多條人行道陸續施工，建國路、中原路段近日也將動工。

「騎樓優化從基隆廟口開始」，謝國樑昨在仁三路騎樓貼上行人通道的綠色導引貼紙，他說，上任時騎樓通道留1.3公尺，下月起全市推動騎樓空出1.5公尺人行空間，不管停機車、店家或街道擺設都一樣。目前騎樓還有一些阻礙通行的盆栽、器具等，民眾一開始可能不習慣，市府會密集宣導、溝通、執行取締。

仁三路工程原定22日完工，美食攤販區攤商配合休市13天，工程提早在20日完工。市府工務處長陳耀川說，市中心2千萬整平計畫，還有仁二、愛二、愛三、愛四、仁四、仁五路等，整個商圈意願愈高，就會優先施作，農曆年後將進展到愛四路。

市府都發處長謝孝昆說，廟口夜市同意比率高，因此能一次全部整平，下一階段要在田寮河兩側商家、民宅推動騎樓整平。

花蓮市多條道路人行道改善工程陸續動工，花蓮高商與國風國中周邊人行道改善工程進行中，建國路，中原路也即將動工改善。

市長魏嘉彥說，中原路從中正路口到七腳川公園的7個路口，規畫人行道外推、行穿線退縮、改善行人庇護島等，將分9階段施工，先進行重慶路至長安街南側區域，預計春節前完成，其餘農曆年後陸續施工，未來還有花崗山學區人行安全提升計畫與國聯一路、二路等將陸續施工。