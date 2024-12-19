宜蘭燈篙林道驚見生火燒烤 犯眾怒

宜蘭員山鄉燈篙林道有「最美櫻花林道」之稱，民眾昨發現林道終點3.7公里處有人就地生火，留下被燒過的木頭及灰燼，擔心若釀森林大火恐一發不可收拾，大罵惡質、缺乏公德心，認養單位張貼公告嚴禁此行為。

燈篙林道長約3.7公里，海拔500多公尺，緩坡好走，道路兩旁種植昭和櫻、吉野櫻等不同品種櫻花，每年2、3月間接力盛開，是縣內賞櫻人氣相當夯的景點，一年四季很多人運動，林道終點處視野開闊，是觀賞無敵夜景的秘境。

「林道地面不能生火燒烤，容易引起火災」，鄭姓山友提供拍到的堆石燒烤照片，熱心山友貼在燈篙林道促進會臉書粉絲頁，網友怒批「缺乏公德心」、「為一己之私破壞自然美景生態」。

負責維護的燈篙林道促進會表示，林道夜景經網友拍照打卡，美照在網路流傳，愈來愈多人上山賞景，研判是前幾天假日賞夜景的民眾所為，因近日冷氣團來襲，就地生火取暖。

燈篙林道促進會總幹事林建成表示，燈篙林道有上百公頃台灣一級特有珍貴樹種的肖楠樹，更有170幾年的二葉松，林相豐富，希望大家好好維護，昨已張貼公告嚴禁地面生火或烤肉等行為，山友也發起共同監督，若有不當行為立即糾正，勸阻無效就拍照檢舉。