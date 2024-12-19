聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭燈篙林道驚見生火燒烤 犯眾怒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣燈篙林道3.7公里處，日前有人就地生火，留下被燒過的木頭及灰燼，危險行為恐釀森林火災，民眾大罵惡質。圖／翻攝自燈篙林道促進會臉書
宜蘭縣燈篙林道3.7公里處，日前有人就地生火，留下被燒過的木頭及灰燼，危險行為恐釀森林火災，民眾大罵惡質。圖／翻攝自燈篙林道促進會臉書

宜蘭員山鄉燈篙林道有「最美櫻花林道」之稱，民眾昨發現林道終點3.7公里處有人就地生火，留下被燒過的木頭及灰燼，擔心若釀森林大火恐一發不可收拾，大罵惡質、缺乏公德心，認養單位張貼公告嚴禁此行為。

燈篙林道長約3.7公里，海拔500多公尺，緩坡好走，道路兩旁種植昭和櫻、吉野櫻等不同品種櫻花，每年2、3月間接力盛開，是縣內賞櫻人氣相當夯的景點，一年四季很多人運動，林道終點處視野開闊，是觀賞無敵夜景的秘境。

「林道地面不能生火燒烤，容易引起火災」，鄭姓山友提供拍到的堆石燒烤照片，熱心山友貼在燈篙林道促進會臉書粉絲頁，網友怒批「缺乏公德心」、「為一己之私破壞自然美景生態」。

負責維護的燈篙林道促進會表示，林道夜景經網友拍照打卡，美照在網路流傳，愈來愈多人上山賞景，研判是前幾天假日賞夜景的民眾所為，因近日冷氣團來襲，就地生火取暖。

燈篙林道促進會總幹事林建成表示，燈篙林道有上百公頃台灣一級特有珍貴樹種的肖楠樹，更有170幾年的二葉松，林相豐富，希望大家好好維護，昨已張貼公告嚴禁地面生火或烤肉等行為，山友也發起共同監督，若有不當行為立即糾正，勸阻無效就拍照檢舉。

多人 山友

延伸閱讀

台南燒烤攤商遭竊！重62公斤、價值逾30萬硬幣被搬空…嫌恐早有預謀

宜蘭燈篙林道疑遊客生火取暖恐釀災 公告嚴禁

影／宜蘭跨年晚會卡司陣容曝光 動力火車開場、李千娜陪倒數

整合困難…賴總統排除障礙勸「他」選宜蘭縣長 但地方意見分歧

相關新聞

改善人行環境…基隆廟口將優化騎樓 花蓮多條人行道施工

基隆廟口夜市仁三路段騎樓整平工程近日施工，進度順利，提早到明天完工，市長謝國樑昨視察表示，明年1月起全面推動騎樓留1.5...

宜蘭燈篙林道驚見生火燒烤 犯眾怒

宜蘭員山鄉燈篙林道有「最美櫻花林道」之稱，民眾昨發現林道終點3.7公里處有人就地生火，留下被燒過的木頭及灰燼，擔心若釀森...

基捷第2階段童子瑋籲台鐵換捷運 基市府：嚴重衝擊通勤

基隆市議長童子瑋今天在臉書拋出基隆捷運第二階段規畫主張，他說，八堵到基隆這路段，如果能夠「台鐵換捷運」，對基隆絕對是一件...

影／宜蘭跨年晚會卡司陣容曝光 動力火車開場、李千娜陪倒數

宜蘭市今年的跨年晚會很不一樣。不但首度移師宜蘭運動公園開唱，卡司陣容更勝以往，邀請曾獲金曲獎的動力火車首度到宜蘭唱跨年開...

挺過颱風災情 宜蘭三星銀柳減產約2成、價格波動不大

銀柳是農曆春節常見的裝飾植物，宜蘭縣三星鄉是台灣最大銀柳產區，今年受到颱風影響，減產約2成，整體價格只上升約5%。三星地...

影／基隆廟口開始優化 謝國樑：明年1月騎樓留1.5米人行空間

基隆廟口夜市仁三路段騎樓整平工程10日起施工，預計22日完工，仁三路美食攤販區美食小吃攤商配合休市13天，工程順利將提早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。