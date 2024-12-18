基捷第2階段童子瑋籲台鐵換捷運 基市府：嚴重衝擊通勤

基隆市議長童子瑋今天在臉書拋出基隆捷運第二階段規畫主張，他說，八堵到基隆這路段，如果能夠「台鐵換捷運」，對基隆絕對是一件好事。基隆市政府回應，基隆到八堵段若「廢鐵換捷」，將嚴重衝擊通勤族權益，市府無法接受。

基隆捷運綜合規畫今年1月31日獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局今年11月完成基本設計，16日提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，期望中央與地方緊密合作，加速完成審議程序，如順利可望於預計明年6月招標。

基隆捷運第一階段全長15.6公里，橫跨北北基3縣市，自台北市的南港起始，經新北市汐止區，抵達基隆市八堵站；目前規畫13座車站，基隆有5站；八堵到基隆列為第二階段評估，目前路線及經費都未定。

被視為下屆民進黨可能市長人選的議長童子瑋，今天在臉書說，基隆端是台鐵的最後一哩路，也乘載了許多老基隆人的回憶跟故事，但以現在交通規劃的角度，他認為八堵到基隆這路段，如果能夠台鐵換捷運，對基隆絕對是一件好事。

童子瑋說，過去基隆捷運的整體規劃，是直接從南港延伸到基隆，但因為許多政治因素，讓很多市民不理解這個城市規劃的優點，才一路堅持台鐵不得退出，造成基隆捷運需要分成兩階段評估與施作。這樣的結果，就是未來捷運的八堵至基隆段，必須由中央與基隆來承接，不像南港到八堵，是由中央、台北市、新北市與基隆市共同承擔，不僅在時間上更加遙遙無期，基隆還必須負擔更重的支出來建造捷運，既然未來都要爭取，為何不現在就一步到位。

童子瑋認為，八堵到基隆的這第二階段的規畫，應該要立刻啟動。依照現行政策，南港到八堵要2033年才能完工，如果等到2030年後再開始啟動，那這一段基隆人要等到什麼時候？

基隆市政府發言人呂謦煒回應，指基隆到八堵段若「廢鐵換捷」，恐產生通勤時間拉長與交通黑暗期等問題，嚴重衝擊通勤族權益，市府無法接受，故傾向保留台鐵，讓基捷改經安樂區進市區，更符合市民需求。