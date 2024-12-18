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影／宜蘭跨年晚會卡司陣容曝光 動力火車開場、李千娜陪倒數
宜蘭市今年的跨年晚會很不一樣。不但首度移師宜蘭運動公園開唱，卡司陣容更勝以往，邀請曾獲金曲獎的動力火車首度到宜蘭唱跨年開場，也請到實力女聲李千娜陪倒數跨年，還有原子少年2冠軍團小行星、原子少年2人氣團ARKis等演出，熱力嗨翻天，80個特色市集有吃有喝，讓宜蘭人超期待。
「璀璨蘭城，幸福宜市」跨年晚會，從原本舉辦10幾年的新月廣場移到宜蘭運動公園，交通動線與停車更方便，卡司陣容堅強、璀璨煙火秀300秒、星光市集80攤、街頭藝人演出，並設置幸福氣球裝置藝術供拍照打卡，市公所感謝新月廣場贊助邀請藝人，也鼓勵民眾多利用大眾運輸接駁。
市公所今公布卡司陣容，特別請到金曲獎大咖藝人動力火車領銜演出，動力火車通常在六都開唱，首度到宜蘭跨年，另外還有實力女聲李千娜、動感潮男J.SHEON、超人氣偶像團體原子少年2冠軍團小行星、原子少年2人氣團ARKis等藝人輪番上陣，並由綜藝主持甜心籃籃、新生代女神焦凡凡擔任跨年晚會主持人。
市長陳美玲表示，為了讓民眾耳目一新，今年跨年集結「美食、音樂、花火」，除了卡司陣容星度爆表，倒數後有音樂煙火秀施放300秒，星光市集以人氣美食為主題，匯集宜蘭在地佳餚及特色餐車，並打造大型裝置藝術「幸福氣球」拍照打卡亮點，拍照上傳官方臉書活動留言或打卡標記宜蘭市公所，可兌換蛇年紋身貼紙。
陳美玲呼籲民眾利用大眾運輸，宜蘭後火車站與宜蘭轉運站規劃免費接駁公車，接駁時間自晚上5時起至隔天零時45分，每隔半小時或坐滿就發車，市公所也協調台鐵公司加開列車，1月1日凌晨加開北向往礁溪、頭城區間車（宜蘭站00:45開）及南向往羅東、蘇澳區間車（宜蘭站01:40開）各1列次，民眾可上台鐵e訂通查詢列車時間。
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