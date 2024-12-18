台灣獼猴禁飼養 台東縣查獲開罰8件

台灣獼猴雖從保育類名單除名，但仍公告禁養，台東縣政府今年查獲8件飼養案，分別依情節開罰。台東縣府呼籲民眾，獼猴雖已不是保育類，但野生動物均不得飼養及繁殖。

台東縣政府農業處今天發布新聞稿表示，台灣彌猴是台灣特有種動物，也是唯一靈長野生動物，雖於108年調降為「一般類」動物，但仍然受野生動物保育法及動物保育法的保護，很多民眾以為台灣獼猴不再是保育類野生動物，隨意飼養造成私養亂象，不僅造成人猴衝突頻傳、影響私養獼猴身心健康，更有人畜共通傳染病的風險。

農業處表示，今年台東縣政府陸續發現及處理民眾飼養獼猴之情事，共計有8件，較往年案件發生比率增加，農業部於111年9月30日依動物保護法將其公告為「指定禁止飼養或輸入動物」，呼籲民眾切勿飼養及繁殖台灣獼猴，以免誤觸法規。

農業處表示，民眾面對彌猴應遵守3不原則：「不餵食、不干擾、不接觸」，台灣獼猴不應被飼養，剝奪牠在大自然生存的權利，導致喪失其生存及覓食能力。民眾私自飼養台灣彌猴，違者將依動物保護法26條規定，查處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。