跨年沒連假 花蓮住房率不到4成

迎接2025年，花蓮跨年當天住房率不高，旅宿業統計住房率不到4成、台鐵車票還有剩；業者指出，1月有五月天公益演唱會及春節假期，跨年假期又沒連假，相對吸引力較低。

花蓮縣府31日晚間7時在東大門廣場舉行「太平洋觀光節」跨年演唱會，包括Matzka等多名藝人登台演出，還有180秒星空煙火秀。

花蓮旅宿業統計，31日旅館住房率約4成、民宿住宿率約2成5至3成，相較平日假日住房狀況，沒有明顯增加。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，1月活動很多，18日有五月天「一路向東」公益演唱會，月底又是春節假期，跨年只有1天休假，對遊客吸引力較低，跨年住房率較低是可預期的。

林徐則鈾提到，香港快運直飛花蓮啟動後，對花蓮旅宿住房率有顯著影響，平日跟假日住房率都有增加，尤其在中、南區民宿平日住房狀況都有提升。

台鐵花蓮站長楊舜安說，跨年期間有加開樹林至花蓮2班車次列車，目前原有車班、加開班次都還有空位，民眾可提前規劃行程，訂票前來花蓮旅遊。