挺過颱風災情 宜蘭三星銀柳減產約2成、價格波動不大

銀柳是農曆春節常見的裝飾植物，宜蘭縣三星鄉是台灣最大銀柳產區，今年受到颱風影響，減產約2成，整體價格只上升約5%。三星地區農會明年1月18日、19日將舉辦三星青蔥銀柳節，本月21日、22日則會在台北士林官邸公園搶先快閃。

銀柳的採收期間是每年12月到隔年1月中，由於台語發音和「銀兩」相似，常被用於農曆春節招財納福的裝飾藝術，不僅在台灣，東南亞的新加坡、馬來西亞等華人社會都經常使用。三星鄉的銀柳種植面積約30公頃，占全台9成，每年產值約2000萬元，其中6成外銷。

三星農會指出，今年10月連續颱風侵襲，尤其康芮颱風影響最鉅，銀柳受到衝擊，較往年減產約2成；另一面，銀柳價格較未受到減產影響，只上升5%左右，目前3尺長的銀柳1把定價210元，4尺320元、5尺350元、6尺380元，其中3到5尺多在國內販售，5尺以上外銷。

三星農會每年舉辦青蔥銀柳節，明年選在1月18日、19日，今天先在青蔥文化館辦理產業發表會，周六、日將赴士林官邸花園的花漾咖啡店快閃，開放體驗銀柳花藝DIY；今年也首度揭開吉祥物「銀柳寶寶」的大型裝置藝術，以銀柳白色花苞為意象，搭配代表三星的三顆星耶誕帽。