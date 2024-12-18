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挺過颱風災情 宜蘭三星銀柳減產約2成、價格波動不大

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭三星鄉是全台最大銀柳產區，種植面積約30公頃，占全台9成，今年受到颱風影響，減產約2成。記者陳敬丰／攝影
宜蘭三星鄉是全台最大銀柳產區，種植面積約30公頃，占全台9成，今年受到颱風影響，減產約2成。記者陳敬丰／攝影

銀柳是農曆春節常見的裝飾植物，宜蘭縣三星鄉是台灣最大銀柳產區，今年受到颱風影響，減產約2成，整體價格只上升約5%。三星地區農會明年1月18日、19日將舉辦三星青蔥銀柳節，本月21日、22日則會在台北士林官邸公園搶先快閃。

銀柳的採收期間是每年12月到隔年1月中，由於台語發音和「銀兩」相似，常被用於農曆春節招財納福的裝飾藝術，不僅在台灣，東南亞的新加坡、馬來西亞等華人社會都經常使用。三星鄉的銀柳種植面積約30公頃，占全台9成，每年產值約2000萬元，其中6成外銷。

三星農會指出，今年10月連續颱風侵襲，尤其康芮颱風影響最鉅，銀柳受到衝擊，較往年減產約2成；另一面，銀柳價格較未受到減產影響，只上升5%左右，目前3尺長的銀柳1把定價210元，4尺320元、5尺350元、6尺380元，其中3到5尺多在國內販售，5尺以上外銷。

三星農會每年舉辦青蔥銀柳節，明年選在1月18日、19日，今天先在青蔥文化館辦理產業發表會，周六、日將赴士林官邸花園的花漾咖啡店快閃，開放體驗銀柳花藝DIY；今年也首度揭開吉祥物「銀柳寶寶」的大型裝置藝術，以銀柳白色花苞為意象，搭配代表三星的三顆星耶誕帽。

與銀柳相比，三星蔥的受損狀況較嚴重，三星農會指出，過去這個時節每天約可推出2噸青蔥到市場銷售，現在只剩200公斤，也許要到明年才能回升；因應這個狀況，農會透過加工產業鏈推出其他蔥類製品，如青蔥麵包、蔥魚丸等等，盼用不同方式讓民眾體驗三星蔥的美味。

三星蔥的受災狀況嚴重，目前每天僅能販售約200公斤，可能要到明年才能回暖。記者陳敬丰／攝影
三星蔥的受災狀況嚴重，目前每天僅能販售約200公斤，可能要到明年才能回暖。記者陳敬丰／攝影
三星地區農會明年1月18、19日舉辦青蔥銀柳節，今天舉辦產業發表會，並揭幕銀柳寶寶裝置藝術。記者陳敬丰／攝影
三星地區農會明年1月18、19日舉辦青蔥銀柳節，今天舉辦產業發表會，並揭幕銀柳寶寶裝置藝術。記者陳敬丰／攝影
銀柳的台語發音和「銀兩」相近，是每年春節期間重要的裝飾用植物。記者陳敬丰／攝影
銀柳的台語發音和「銀兩」相近，是每年春節期間重要的裝飾用植物。記者陳敬丰／攝影

士林官邸 康芮颱風 農會

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