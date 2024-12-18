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影／基隆廟口開始優化 謝國樑：明年1月騎樓留1.5米人行空間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天視察仁三路騎樓整平工程表示，基隆廟口開始優化，明年1月全面推動騎樓留1.5米供行人通行。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察仁三路騎樓整平工程表示，基隆廟口開始優化，明年1月全面推動騎樓留1.5米供行人通行。記者游明煌／攝影

基隆廟口夜市仁三路段騎樓整平工程10日起施工，預計22日完工，仁三路美食攤販區美食小吃攤商配合休市13天，工程順利將提早在20日完工。市長謝國樑今天前往視察時表示，「騎樓優化就從基隆廟口開始」，明年1月起，全面推動騎樓留1.5公尺人行空間，不管停機車、店家或街道擺設都一樣。

謝國樑表示，仁三路工程可望提早2天在20日可以完工，這次感謝店家配合暫停營業，仁三路完工後，農曆過年後會進展到愛四路，他有親自走過，發現的確有不平的地方，需要整平讓行人更方便，會再和店家多溝通，一起支持市府來改善。

謝國樑今天實地在仁三路騎樓貼上行人通道的綠色導引貼紙，他說，從店面開始要留下1.5公尺的距離，「騎樓優化就從基隆廟口開始」，目前大街小巷的騎樓，還有一些阻礙通行的店面、盆栽、器具等，未來都要陸續改變。

謝國樑表示，他上任時騎樓通道是留1.3公尺，明年1月開始，會在全市全面推動騎樓空出1.5公尺人行空間，不管停機車、店家或街道擺設都一樣，目前可以看到騎樓停機車大部分都很配合，但偶爾1、2輛會超越一點，這部分市府會再加強宣導，一切就是為了行人的通行安全和方便。民眾一開始可能不習慣，市府會密集宣導、溝通、執行取締。

市府工務處長陳耀川說，這次市中心2千萬整平計畫，除了仁三路外，還有仁二、愛二、愛三、愛四、仁點、仁五路等，整個商圈的街廓商家意願書愈高，就會優先來施作，市和廠商和商家、民宅溝通中。

市府都發處長謝孝昆表示，基隆廟口成為騎樓整平的示範區，過去有一些商家不同意，只能順平，這次廟口夜市同意比率高，因此能一次部部整平，未來下一階段要在田寮河兩側的商家、民宅推動騎樓整平。

市長謝國樑今天視察仁三路騎樓整平工程表示，基隆廟口開始優化，明年1月全面推動騎樓留1.5米供行人通行。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察仁三路騎樓整平工程表示，基隆廟口開始優化，明年1月全面推動騎樓留1.5米供行人通行。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察仁三路騎樓整平工程表示，基隆廟口開始優化，明年1月全面推動騎樓留1.5米供行人通行。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察仁三路騎樓整平工程表示，基隆廟口開始優化，明年1月全面推動騎樓留1.5米供行人通行。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察仁三路騎樓整平工程表示，基隆廟口開始優化，明年1月全面推動騎樓留1.5米供行人通行。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天視察仁三路騎樓整平工程表示，基隆廟口開始優化，明年1月全面推動騎樓留1.5米供行人通行。記者游明煌／攝影

基隆 謝國樑 騎樓

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