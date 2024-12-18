台東南橫建置防災型微電網 盼擺脫災後「孤島宿命」

台東縣海端鄉南橫沿線部落，過去因風災造成電力中斷，民生影響甚鉅，縣府協助公所與台電、水利署共同研商建置防災型微電網，希望擺脫災後「孤島宿命」。部落居民樂觀期待。縣長饒慶鈴說，防災型微電網採多元供電。

饒慶鈴表示，南橫防災型微電網不只期望透過小水力發電結合儲能設施，另屋頂型太陽光電也能成為防災型微電網的穩定供電來源，也不排除地熱電力，藉由最大化利用地方資源，打造自主穩定的供電系統，讓災後不再是孤島。

海端鄉南橫沿線村部落因位處深山，環境險峻，每年颱風或大雨時節，就易發生天然災害，導致電力系統損壞，搶修不易，因而少則2天、多則3、4天停電，居民生活作息大受影響，與世隔絕，苦不堪言，地方反映求解決之道。

縣府財政及經濟發展處日前邀集公所、台電公司台東區處及農田水利署台東管理處共同研商，推動建置防災型微電網執行期程，利用各區域特性因地制宜結合創新科技推動適宜再生能源，包括太陽能、水利及地熱等天然資源。

鄉長胡金至表示，若能設置防災型微電網，可以在天然災害停電發生時，發揮自主供電功能，維持部落基本維生用電需求，範圍內居民因此能利用電力和外界聯繫報平，相關電力儲能設施希望政府或民間企業協助建置。