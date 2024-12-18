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給行人友善環境 花蓮市中原路人行道年底前分段動工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市中原路人行道第一期改善工程已啟用，成為示範區，接續展開後續工程。圖／市公所提供
花蓮市中原路人行道第一期改善工程已啟用，成為示範區，接續展開後續工程。圖／市公所提供

花蓮市多條道路人行道改善工程陸續動工，除了建國路，中原路也即將動工改善。公所表示，將改善中原路從中正路口到七腳川公園的7個路口，並規畫人行道外推、行穿線退縮、改善行人庇護島等，近期將動工，施作時會避開農曆春節分段施工。

「努力翻轉行人地獄惡名」，市長魏嘉彥施工前近日到中原路會勘，他說，為了提供市民更友善安全的交通環境，市公所努力爭取經費，施工改善人行步道，明廉國小、明義國小、自強國中、美崙國中周邊步道已完工，花蓮高商和國風國中周邊人行道及路面改善工程正進行中。

市公所表示，年底前還有中原路、建國路人行道改善工程將進行。中原路部分，先前爭取到花東永續發展基金，完成中原路與重慶路口至長安街口北側人行步道的第一期工程，啟用後不少民眾都說好走很多，不再需要與車爭道，走起來很安心。

第一期工程成為示範，接續的中原路人行道改善工程全長約1.2公里，工程內容包括完成雙側人行道、柏油路面刨鋪，人行道轉彎處外推、行穿線退縮、改善7處路口及既有行人庇護島等。

魏嘉彥表示，中原路將分9階段施工，第一階段先進行重慶路至長安街南側區域，預計春節前完成，其餘路段農曆年後陸續施工，未來還有花崗山學區人行安全提升計畫與國聯一路、二路等案將陸續施工。

他表示，市公所努力完善市內人行步道，設計時都以行人安全為考量，也需要駕駛人配合，如轉彎時避免「切西瓜」，維護安全友善的交通環境。

花蓮市中原路人行道第一期改善工程已啟用，市民反映不用再與車爭道，走起來很安心。圖／市公所提供
花蓮市中原路人行道第一期改善工程已啟用，市民反映不用再與車爭道，走起來很安心。圖／市公所提供
花蓮市中原路人行道改善工程第二期將展開，市長魏嘉彥（右二）會勘。圖／市公所提供
花蓮市中原路人行道改善工程第二期將展開，市長魏嘉彥（右二）會勘。圖／市公所提供

人行道 花蓮 行人地獄

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