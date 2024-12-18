快訊

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭「最美櫻花林道」燈篙林道有人堆石燒烤 民眾怒批：沒公德

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
燈篙林道3.7公里處，日前有人就地生火，留下一堆被燒過的木頭及灰燼，此危險行為恐引來森林火災，民眾大罵惡質、缺乏公德心。圖／翻攝自燈篙林道促進會臉書
燈篙林道3.7公里處，日前有人就地生火，留下一堆被燒過的木頭及灰燼，此危險行為恐引來森林火災，民眾大罵惡質、缺乏公德心。圖／翻攝自燈篙林道促進會臉書

宜蘭員山鄉燈篙林道有「最美櫻花林道」之稱，每天很多人在此運動，昨天民眾發現位於林道終點3.7公里，有人就地生火，留下一堆被燒過的木頭及灰燼。由於滿山都是林木及珍貴樹種，萬一引發森林大火恐一發不可收拾，惹來民眾大罵「惡質」、「缺乏公德心」，認養單位張貼公告嚴禁此行為。

燈篙林道長約3.7公里，海拔500多公尺，緩坡好走，道路兩旁種植包括昭和櫻、吉野櫻等不同品種的櫻花，每年2、3月間櫻花接力盛開，是縣內賞櫻人氣相當夯的超美景點，一年四季都有很多人來運動，林道終點處視野景觀開朗，更是觀賞無敵夜景的秘境。

「林道地面不能生火燒烤作業，容易引起火災」，鄭姓山友提供昨天清晨拍到的照片，熱心山友貼在燈篙林道促進會臉書粉絲頁，貼文提醒，應該有人前天下午或晚上在3.7 K平台堆石燒烤，已經違反林道規定。

貼文底下網友怒批，「可惡」、「缺乏公德心」、「為一己之私而破壞自然美景生態」、「星星之火可以燎原是知識更是觀念」、「嚴禁在林區燃燒烤肉與吸菸」、「維護山林人人有責」。

負責維護的燈篙林道促進會研判，應是前幾天假日到此觀賞夜間的民眾所為，最近幾天冷氣團來襲，山上晚間更冷，可能是遊客就地生火取暖。由於林道夜景近來經網友拍照打卡，美照相傳，越來起多人上山賞景，晚上幾乎都有30至50人，其實當地人都知道規矩，可能外地遊客做出的事。

燈篙林道促進會總幹事林建成表示，燈篙林道有上百公頃台灣一級特有珍貴樹種的肖楠樹，更有170幾年的二葉松，林相非常豐富，希望大家好好維護，不要破壞，他們今天已經上去張貼公告，嚴禁地面生火或烤肉等行為。山友們也起共同監督，發現有人不當行為立即糾正，若勸阻無效拍照檢舉。

燈篙林道促進會張貼公告，嚴禁地面生火或烤肉等行為。圖／翻攝燈篙林道促進會臉書
燈篙林道促進會張貼公告，嚴禁地面生火或烤肉等行為。圖／翻攝燈篙林道促進會臉書
燈篙林道3.7公里處，日前有人就地生火，留下一堆被燒過的木頭及灰燼，此危險行為恐引來森林火災，民眾大罵惡質、缺乏公德心。圖／翻攝自燈篙林道促進會臉書
燈篙林道3.7公里處，日前有人就地生火，留下一堆被燒過的木頭及灰燼，此危險行為恐引來森林火災，民眾大罵惡質、缺乏公德心。圖／翻攝自燈篙林道促進會臉書

多人 山友 櫻花

延伸閱讀

冷空氣增強明達高峰 高山可望降雪 冬至、跨年各迎1波冷氣團

獨家限量！8位暖心插畫家設計「袋袋平安」紅包袋 宜蘭慈懷義賣

宜蘭推國中小媒體識讀 進攝影棚體驗當主播

宜蘭柯林路部分車道寬僅1.5公尺 縣府擬整併標線

相關新聞

宜蘭「最美櫻花林道」燈篙林道有人堆石燒烤 民眾怒批：沒公德

宜蘭員山鄉燈篙林道有「最美櫻花林道」之稱，每天很多人在此運動，昨天民眾發現位於林道終點3.7公里，有人就地生火，留下一堆...

獨家限量！8位暖心插畫家設計「袋袋平安」紅包袋 宜蘭慈懷義賣

宜蘭慈懷基金會今年推出公益紅包義賣，特別請到8位插畫家專屬設計8款紅包袋，每一款圖案都是可愛風，展現插畫家的獨特風格與溫...

台灣最古老 和平島諸聖教堂遺跡 擬爭取國定考古遺址

基隆市政府與台船今天簽署「和平島B考古遺址解說中心新建工程」土地協議書，將設解說中心，展現考古文物與史前時代、大航海時代...

宜蘭推國中小媒體識讀 進攝影棚體驗當主播

宜蘭縣政府為培養學生具備媒體識讀能力，日前試著安排黎明國小師生參觀地方有線電視台，了解作業流程，同時也讓學生坐上主播台試...

三大原因重創花蓮觀光：地震/颱風、距離遠、國人偏愛出國

1111人力銀行與立委傅崐萁等人今日召開振興花蓮觀光公聽會，為花蓮觀光發聲。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據113...

花蓮旅宿爆退訂潮…比去年同期衰退3到4成 業者盼延長振興補助

0403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出振興震後花東觀光旅遊補助方案，其中，自由行補助總計8.15億元預算，已於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。