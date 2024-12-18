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宜蘭「最美櫻花林道」燈篙林道有人堆石燒烤 民眾怒批：沒公德
宜蘭員山鄉燈篙林道有「最美櫻花林道」之稱，每天很多人在此運動，昨天民眾發現位於林道終點3.7公里，有人就地生火，留下一堆被燒過的木頭及灰燼。由於滿山都是林木及珍貴樹種，萬一引發森林大火恐一發不可收拾，惹來民眾大罵「惡質」、「缺乏公德心」，認養單位張貼公告嚴禁此行為。
燈篙林道長約3.7公里，海拔500多公尺，緩坡好走，道路兩旁種植包括昭和櫻、吉野櫻等不同品種的櫻花，每年2、3月間櫻花接力盛開，是縣內賞櫻人氣相當夯的超美景點，一年四季都有很多人來運動，林道終點處視野景觀開朗，更是觀賞無敵夜景的秘境。
「林道地面不能生火燒烤作業，容易引起火災」，鄭姓山友提供昨天清晨拍到的照片，熱心山友貼在燈篙林道促進會臉書粉絲頁，貼文提醒，應該有人前天下午或晚上在3.7 K平台堆石燒烤，已經違反林道規定。
貼文底下網友怒批，「可惡」、「缺乏公德心」、「為一己之私而破壞自然美景生態」、「星星之火可以燎原是知識更是觀念」、「嚴禁在林區燃燒烤肉與吸菸」、「維護山林人人有責」。
負責維護的燈篙林道促進會研判，應是前幾天假日到此觀賞夜間的民眾所為，最近幾天冷氣團來襲，山上晚間更冷，可能是遊客就地生火取暖。由於林道夜景近來經網友拍照打卡，美照相傳，越來起多人上山賞景，晚上幾乎都有30至50人，其實當地人都知道規矩，可能外地遊客做出的事。
燈篙林道促進會總幹事林建成表示，燈篙林道有上百公頃台灣一級特有珍貴樹種的肖楠樹，更有170幾年的二葉松，林相非常豐富，希望大家好好維護，不要破壞，他們今天已經上去張貼公告，嚴禁地面生火或烤肉等行為。山友們也起共同監督，發現有人不當行為立即糾正，若勸阻無效拍照檢舉。
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