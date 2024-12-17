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獨家限量！8位暖心插畫家設計「袋袋平安」紅包袋 宜蘭慈懷義賣
宜蘭慈懷基金會今年推出公益紅包義賣，特別請到8位插畫家專屬設計8款紅包袋，每一款圖案都是可愛風，展現插畫家的獨特風格與溫暖創意，獨家限量1萬份給慈懷義賣，市面上絕無僅有，每份8款160元，義賣所得全數做為中途之家費用。
這次參與設計的插畫家包括小黃間、毛毛蟲、肉餅和室友們、胖才可愛、柴語錄、陳森田、鯊魚先生、Pocapoca 故事村，8位插畫家用心創作，每份紅包都是最獨一無二的專款設計，承載著插畫家的愛與祝福。
慈懷基金會今天邀請安康幼兒園小朋友來到慈懷園區報佳音，還舉辦一場紅包創作活動，孩子們透過五彩繽紛的畫筆將童心與創意注入紅包設計，創作屬於自己童話版的手繪紅包。
慈懷基金會執行長胡碧雲表示，孩子的畫風與插畫家不同，小小心靈也很想替義賣活動助力，慈懷感謝安康幼兒園的家長率先認購100份紅包，截至目前為止賣出2千份紅包，尚有8千份，距離農曆年還有1個月多時間，需社會各界凝聚更多愛與力量，支持響應「袋袋平安」紅包義賣。
慈懷表示，每份紅包售價 160 元，內含8款獨家設計，義賣所得全數投入「慈懷園中途之家專業輔導費用」，用於支持中途之家的孩子穩定就學就業、技能培訓、生活輔導、心理諮商等需求，期盼你也能成為扭轉孩子命運的支持力量。袋袋平安紅包義賣專區https://neti.cc/lrnBMPP，慈懷電話03-9231208。
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