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台灣最古老 和平島諸聖教堂遺跡 擬爭取國定考古遺址
基隆市政府與台船今天簽署「和平島B考古遺址解說中心新建工程」土地協議書，將設解說中心，展現考古文物與史前時代、大航海時代至今的歷史文化，作為基隆市考古教育基地與和平島文化觀光亮點。
和平島B考古遺址位於台船公司平一路停車場，於109年被指定為基隆市定考古遺址，除西班牙殖民時期的諸聖教堂建築遺構與墓葬群，還有新石器時代的圓山文化層、鐵器時代的十三行文化層，及清朝和日據時代文化層，諸聖教堂更是迄今所發現台灣年代最早的天主教教堂遺跡。基隆市政府也正積極爭取將市定遺址升格為國定考古遺址。
112年起基隆市政府獲得文化部文化資產局補助，執行「和平島B考古遺址解說中心規畫設計」及「和平島B考古遺址解說中心新建工程」，預計在考古遺址所在地興建3層樓展示館。
台船平一路停車場自100年起，提供考古學者於該地進行考古試掘調查，107年起更提供基隆市政府進行大規模發掘研究，為基隆累積豐富考古成果。
今天在立委林沛祥的協調下，台船公司同意與基隆市政府簽署協議，將和平島B考古遺址所在地租予文化觀光局，用以興建「和平島B考古遺址解說中心」。
「和平島B考古遺址解說中心新建工程」在簽署完土地協議後，將先進行施工前遺址保護措施的施作後，再進行開工，預估於116年完工。
基隆市副市長邱佩琳表示，感謝台船公司願意與市府共同投入保存文化資產的行動，為和平島的文化保存與觀光發展努力，也感謝林沛祥立委為本次土地使用持續協調，達成雙方滿意的協商結果。
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