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2.5萬支回收眼鏡打造裝置藝術 療癒新城國小學生

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
日本眼鏡品牌響應SDGs理念，回收2.5萬支廢棄眼鏡打造大型裝置藝術，今天將繪有台灣鼴鼠的塗鴉牆送給新城國小。記者王思慧／攝影
日本眼鏡品牌響應SDGs理念，回收2.5萬支廢棄眼鏡打造大型裝置藝術，今天將繪有台灣鼴鼠的塗鴉牆送給新城國小。記者王思慧／攝影

知名日本眼鏡品牌響應永續環保理念，今年與街頭藝術家合作，利用2.5萬支回收廢棄眼鏡打造裝置藝術。今天將繪有台灣鼴鼠的大型塗鴉牆送給花蓮新城國小，除療癒孩童震災後的心靈，也傳達回收永續的理念。

JINS台灣總經理邱明琪表示，花蓮2018年發生大地震，當時透過計畫與新城國小聯繫，當時除捐出100萬元賑災，也另外捐100萬元給校方，邀請學童到台北門市參觀體驗，認識相關工作。

邱明琪指出，近3年投入永續SDGs計畫，全台門市今年3月展開眼鏡回收活動，共回收2萬5000支廢棄眼鏡，請街頭藝術家頌君以「動物友好樂園」為主題，設計許多大型裝置藝術，並到北中南展出。

她說，這次捐給新城國小的大型塗鴉牆主角為台灣鼴鼠，原因是鼴鼠眼力不好，找到合適眼鏡後，從土裡出來展開新生活，讓校園有藝術。也特別送給校內約300位師生繪有Q版動物的可愛抱枕，傳達動物平權的理念。

新城國小校長黃麗花表示，強震、風災不僅造成花蓮經濟重創，也帶給大家潛在的壓力。動物及塗鴉廣獲大小朋友喜愛，獲贈的裝置藝術對孩子來說有療癒效果；且塗鴉牆由廢棄眼鏡製成，具有教育意義。

動物 眼鏡 花蓮 裝置藝術

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