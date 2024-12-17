宜蘭推國中小媒體識讀 進攝影棚體驗當主播

宜蘭縣政府為培養學生具備媒體識讀能力，日前試著安排黎明國小師生參觀地方有線電視台，了解作業流程，同時也讓學生坐上主播台試著播報新聞。明年起的「校園亮點100，前進攝影棚GO !」計畫，將進一步擴大讓縣內學校申請到有線電視台參訪學習，同時也培訓種子教師剪輯影片，做為媒體素養教育。

縣府教育處今天舉辦學生媒體識讀影像體驗活動發布，教育處表示，日前試辦計畫先規劃黎明國小2梯次，學生前往聯禾有線電視台參觀，坐上主播台體驗新聞播報，了解媒體影像記錄成為電視節目的過程，感受到攝影棚氛圍、對電視台工作環境及設備都有初步認識，也從中發現新聞播報背後是由團隊成員分工合作才能完美呈現，學生們對於參訪活動反應熱絡。

縣長林姿妙表示，現今AI技術運用普及數位時代，自媒體迅速發展，媒體生態百花齊放，縣府教導學生認識媒體，了解作業環境，從中分辨及挑選正確有用的資訊，成為未來面對媒體資訊充斥環境中，極重要的媒體素養教育，進一步培養師生剪輯技巧，透過數位化多元管道，校園學習更多元豐富。